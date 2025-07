Tragedia in Costa Smeralda, Gaia Costa, 24 anni di Tempio Pausania, è morta dopo essere stata travolta sulle strisce pedonali a Porto Cervo. La donna a volante dell’auto non si sarebbe nemmeno accorta di averla investita.

Drammatico incidente a Porto Cervo: 24enne travolta e uccisa sulle strisce pedonali

Si chiamava Gaia Costa, aveva 24 anni ed era di Tempio Pausania.

La giovane, questa mattina, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta e uccisa da un Suv in via Aga Khan, a Porto Cervo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna alla guida del Suv non si sarebbe nemmeno accorta di aver investito la ragazza, anzi ha continuato a guidare fermata poi da un passante, il quale le ha battuto violentemente i pugni sul finestrino.

