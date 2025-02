La ragazza di 19 anni investita domenica sera nel centro di Paliano, nei pressi del parco dedicato a Willy Monteiro Duarte, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma. L’auto che l’ha colpita si è allontanata dopo l’incidente. Poco dopo, l’ex fidanzato 23enne si è presentato ai Carabinieri, dichiarando di non essersi accorto di aver investito la giovane.

Paliano, ragazza investita dall’auto dell’ex: si indaga su atto volontario



Il 22enne si è recato spontaneamente in caserma, ammettendo di aver investito la ragazza ma sostenendo di non essersene accorto. Ai Carabinieri ha raccontato di aver incontrato la ex poco prima e di aver avuto con lei un acceso litigio all’interno dell’auto. Dopo la discussione, avrebbe fatto scendere la giovane dal veicolo per poi ripartire.

L’incidente è avvenuto domenica sera, intorno alle 23. La 19enne è stata soccorsa in gravi condizioni, riportando profonde ferite alla gamba e al bacino, che hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. Alcuni testimoni sostengono che l’investimento possa essere stato volontario, ipotesi ora al vaglio degli inquirenti.

Paliano, ragazza investita dall’auto dell’ex: le indagini

I Carabinieri di Anagni hanno denunciato il conducente per omissioni di soccorso e lesioni stradali, in attesa di ulteriori accertamenti sulla sua posizione. L’uomo, in passato, era già stato coinvolto in episodi simili con la stessa ragazza.