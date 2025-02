Una 49enne è indagata per omicidio stradale dopo un sorpasso azzardato sulla statale Alemagna, che ha causato la morte della figlia di 4 anni.

La 49enne ghanese, M.S. Okyere, residente a Belluno, è indagata per omicidio stradale dopo aver causato, ieri, domenica 23 febbraio, intorno a mezzogiorno, un grave incidente sulla statale Alemagna. La donna, effettuando un sorpasso azzardato in curva, avrebbe provocato la morte della figlia di 4 anni, Afra Dilshad W. Okyere, e causato il ferimento di altre cinque persone, tra cui i suoi due figli di 7 e 9 anni.

Bimba morta per sorpasso azzardato: indagata la mamma per omicidio stradale

La Procura di Treviso ha disposto una perizia per ricostruire l’incidente e verificare se tutti i passeggeri, soprattutto i tre bambini sui sedili posteriori, fossero allacciati con le cinture di sicurezza.

Nell’incidente, tra due auto e un camper, sono rimasti feriti il fratellino, della piccola deceduta, di 7 anni, in terapia intensiva a Treviso, e la sorellina di 9 anni, ricoverata in osservazione.

La donna indagata è stata dimessa ieri dall’ospedale di Conegliano, mentre l’altro automobilista, 34enne di Vittorio Veneto, è ancora ricoverato in terapia intensiva ma in condizioni stabili, dopo lo scontro frontale con l’auto guidata della 49enne. Ferita anche una ragazza di 23 anni, che sedeva accanto al conducente, con traumi alla testa.

Bimba morta per sorpasso azzardato: le indagini

Il conducente del camper avrebbe raccontato di aver assistito al sorpasso, ma di non aver potuto fare nulla per evitare l’impatto con l’altra auto. I passeggeri del camper, che sono rimasti illesi, hanno prontamente allertato i soccorsi e tentato le prime manovre per salvare le altre persone coinvolte.

L’impatto è stato molto violento e fatale per la bambina a bordo di uno dei veicoli. Nonostante i tentativi di rianimarla, la piccola è deceduta a causa di un arresto cardiaco.