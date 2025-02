Questa mattina, domenica 23 febbraio, una tragedia ha scosso la provincia di Treviso, lungo la statale 51 Alemagna, nei pressi del ponte Botteon. Un violentissimo incidente stradale frontale ha coinvolto tre veicoli, due auto e un camper, provocando la morte di una bambina di 4 anni e il ferimento di altre sette persone.

Frontale tra auto all’ingresso di un viadotto: morta bimba di 4 anni

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’ingresso del viadotto, su un tratto della statale a tre corsie, con due corsie in un senso di marcia e una nell’altro. Due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo poi un camper. L’impatto è stato estremamente violento e purtroppo fatale per la bambina a bordo di uno dei veicoli. Nonostante i tentativi disperati di rianimarla, la piccola sarebbe deceduta a causa di un arresto cardiaco.

Dalle indagini, risulterebbe che la bambina si trovasse a bordo di una station wagon, con la madre di 48 anni al volante, insieme alle sorelle di 22, 10 e 9 anni. Nel tentativo di sorpassare un camper, l’auto avrebbe urtato frontalmente un’altra vettura che procedeva in direzione opposta. Tuttavia, la dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli inquirenti.

Le ambulanze hanno trasferito i sette feriti negli ospedali vicini, mentre i vigili del fuoco hanno estratto le persone dalle lamiere e rimosso i veicoli incidentati.

Frontale tra auto all’ingresso di un viadotto a Treviso: le indagini

I carabinieri e la polizia stradale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso, raccogliendo testimonianze e analizzando i veicoli coinvolti al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Gli agenti avrebbero esaminato la posizione dei mezzi e le tracce lasciate sull’asfalto, per comprendere le cause che hanno portato allo scontro frontale.