Una tragedia ha colpito nella giornata di oggi Cortina d’Ampezzo (Belluno) dove, nel comprensorio sciistico del Lagazuoi, un giovane di 14 anni di nazionalità inglese ha perso la vita a bordo degli sci in un drammatico incidente.

Cortina d’Ampezzo, tragico incidente sugli sci: perde la vita un quattordicenne

L’incidente si è verificato stamattina, sabato 22 febbraio, intorno alle 9:30,a seguito delle caduta del quattordicenne in pista, in una giornata che sarebbe dovuta essere all’insegna dello sport e del divertimento per il ragazzo. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane, che si trovava sul luogo in vacanza con la famiglia, si sarebbe schiantato contro un albero durante la discesa. Purtroppo, nonostante l’intervento subitaneo dei soccorsi, giunti sul posto a seguito della richiesta di soccorso arrivata alla centrale operativa del Suem, che ha fatto decollare l’elisoccorso Falco, per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare.

Inutili i soccorsi: il decesso dopo lo schianto è stato istantaneo

Lo schianto è stato fatale per il giovane e il decesso istantaneo. I medici, infatti, non hanno potuto agire in alcun modo per cercare di salvarlo, poiché già senza vita una volta giunti a soccorrerlo. Nel frattempo, le autorità competenti stanno eseguendo accertamenti sull’accaduto per poter comprendere le cause precise della caduta mortale.