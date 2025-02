Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Casciano per un incidente e per soccorrere tre passeggeri e il pilota di una mongolfiera

I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti oggi nel comune di San Casciano, nella zona di Santa Cristina in Salivolpe, a seguito di un incidente che ha coinvolto una famiglia in mongolfiera.

Incidente in mongolfiera durante l’atterraggio: soccorsi pilota e passeggeri

Il pilota e i tre passeggeri della mongolfiera sono stati assistiti dopo il ribaltamento del cesto, avvenuto in un campo con lieve pendenza. Il personale medico ha prontamente prestato soccorso, valutando le condizioni dei coinvolti.

Due degli occupanti, un uomo di 51 anni e una donna di 50, sono stati trasportati all’ospedale di Ponte a Niccheri di Bagno a Ripoli (Firenze); uno in codice verde, l’altra in codice giallo. Fortunatamente, le autorità hanno confermato che nessuno tra i passeggeri ha riportato conseguenze gravi.

I Vigili del Fuoco, arrivati rapidamente sul posto, hanno messo in sicurezza le bombole di gas della mongolfiera, prevenendo eventuali rischi legati a materiali infiammabili.



Incidente in mongolfiera durante l’atterraggio: le indagini

Le cause precise dell’incidente in mongolfiera sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno portando avanti un’indagine per determinare gli elementi che hanno causato il problematico atterraggio.

Sebbene le mongolfiere siano generalmente considerate sicure, diversi fattori possono influire sull’esito del volo, come le condizioni meteo, la gestione del volo e la natura del terreno su cui avviene l’atterraggio.