Un tour in mongolfiera si trasforma in una tragedia in Australia: un uomo è precipitato ed è morto.

Un tour in mongolfiera, in Australia, si è trasformato in una vera e propria tragedia per un uomo che vi ha partecipato ed ha perso la vita. Cerchiamo di capire cos’è accaduto…

Cade dalla mongolfiera e muore

L’independent ha spiegato che un uomo, in Australia, è precipitato da una mongolfiera, a Melbourne. La mongolfiera era salita intorno alle ore sette del mattino, partendo dalla periferia in zona nord. Dopo una prima mezzora, la terribile tragedia.

Australia, indagini in corso

L’uomo è stato ritrovato morto a molte miglia di distanza dal punto in cui la mongolfiera è poi atterrata senza alcun problema, a Yarra Bend Park. Al momento si sta indagando sull’accaduto per capire effettivamente come sono andate le cose. Le forze dell’ordine hanno sentito il pilota, le altre persone in gita sulla mongolfiera ed altri testimoni. Ovviamente non mancherà anche il rapporto del medico legale.

Mongolfiera Australia, cosa sarà accaduto?

Alle varie indagini in corso si aggiungono pure quelle dell’Ufficio per la sicurezza del trasporto aereo e dell’Autorità per la sicurezza dell’aviazione civile. Probabilmente nelle prossime ore, dopo aver analizzato tutto in modo approfondito, verrà fatta la dovuta chiarezza e scopriremo perché l’uomo è purtroppo deceduto in questa circostanza.