Australia, cade e si taglia la carotide: 29enne muore davanti agli amici

La tragedia è avvenuta a Kalgoorlie, in Australia, durante la festa di fidanzamento di Liam Trimmer, 29enne che, dopo una caduta accidentale, si è tagliato la carotide, morendo davanti ai suoi amici che erano presenti. Il decesso dell’agente di polizia di origini inglesi è avvenuto per dissanguamento domenica scorsa.

Morto prima dell’arrivo dei soccorsi

Una festa di fidanzamento si è trasformata in tragedia domenica scorsa a Kalgoorlie, in Australia. Organizzata da Liam Trimmer, un 29enne di origini inglesi che si era trasferito in zona da ormai una decina di anni, il giovane durante la giornata ha perso improvvisamente e accidentalmente l’equilibrio, cadendo.

Una caduta che è però risultata fatale, perché atterrando l’agente di polizia si è tagliato l’arteria carotide del collo. Gli amici ed i parenti presenti hanno fatto di tutto per aiutarlo, ma non sono riusciti ad evitare la morte del 29enne per dissanguamento. E, quando i paramedici si sono poi presentati nel suo appartamento, ormai non c’era già più nulla da fare.

Partono le indagini

Anche se l’intero incidente sembra essere chiaro, trattandosi quindi di una fatalità avvenuta per un’improvvisa perdita di equilibrio da parte di Trimmer, le autorità hanno comunque dato il via alle indagini per capire nel dettaglio cosa sia successo. Al momento si attendono anche i risultati dell’esame medico legale che potrebbe fornire qualche informazione aggiuntiva in merito alla vicenda.

Il commissario Col Blanch, parlando ai microfoni di 9 News Perth, ha avuto modo di sottolineare l’impegno che Liam Trimmer metteva non solo nel suo lavoro, ma anche quando si trattava di aiutare la sua comunità.