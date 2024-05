Mo: media, 'Israele potrebbe rilasciare Barghouti come parte accordo su ostaggi'

Gaza, 4 mag. (Adnkronos) - Marwan Barghouti potrebbe essere presto rilasciato dalla sua detenzione come parte di un possibile accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas. Un rapporto di Maariv, che citava il canale saudita Asharq, riporta che Israele non si oppone più al rilascio di Barghouti m...

Gaza, 4 mag. (Adnkronos) – Marwan Barghouti potrebbe essere presto rilasciato dalla sua detenzione come parte di un possibile accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas. Un rapporto di Maariv, che citava il canale saudita Asharq, riporta che Israele non si oppone più al rilascio di Barghouti ma insiste per rilasciarlo a Gaza e non in Cisgiordania.

È stato anche riferito – scrive il Jerusalem Post – che Hamas dovrebbe richiedere il suo nome sulla lista della prima fase dell'accordo. Barghouti, ex leader dei Tanzim, una fazione militante del movimento palestinese Fatah, è stato condannato nel 2004 da un tribunale israeliano a cinque ergastoli cumulativi e 40 anni di prigione per atti terroristici in cui cinque israeliani furono uccisi e molti feriti.