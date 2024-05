Dopo 25 anni di detenzione negli Stati Uniti d’America, Chico Forti ha fatto ufficialmente il suo rientro in Italia. L’uomo è stato accolto da Giorgia Meloni all’aeroporto di Pratica di Mare.

Chico Forti atterrato in Italia: è arrivato a Pratica di Mare

A bordo del Falcon 900 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica italiana, Chico Forti ha potuto rivedere per la prima volta dal vivo il suolo italiano, che per 25 anni era stato per lui solo un ricordo. Il 65enne era, infatti, detenuto in un carcere di Miami da fine anni ’90 e per tanto tempo aveva cercato di scontare la sua pena nel nostro Paese. Un intervento di Giorgia Meloni è stato in grado di sbrogliare le ultime pratiche burocratiche e oggi, Forti ha potuto atterrare all’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Proprio lì, ad attenderlo c’era la premier Giorgia Meloni. Lo zio di Forti ha commentato così gli ultimi sviluppi: “Per noi è una grande soddisfazione dopo una battaglia durata come una guerra punica. A noi basta che oggi sia in Italia, ora il percorso è in discesa”. Ora Chico dovrebbe essere trasferito, anche se probabilmente non nell’immediatezza, al carcere di Verona.