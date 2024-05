Chico Forti è stato scarcerato e nelle prossime settimane rientrerà in Italia. La notizia arriva dagli Stati Uniti.

Chico Forti scarcerato negli Usa: nelle prossime settimane il rientro in Italia

Chico Forti è stato scarcerato e nelle prossime settimane tornerà in Italia. La notizia arriva da Miami, negli Stati Uniti, dove le autorità hanno traferito il detenuto in una cella dell’Agenzia statunitense per l’immigrazione. Secondo una fonte vicina, non dovrebbe passare più di un mese. Altre fonti sembrano più caute e ritengono che potrebbe volerci anche di più, visto che solitamente ci vogliono circa 4-5 mesi. L’arrivo in Italia era stato già annunciato a marzo dopo l’autorizzazione al trasferimento annunciata dalla premier Giorgia Meloni.

Chico Forti ha lasciato il carcere di Miami ieri, dopo l’udienza in cui ha siglato l’accordo con il giudice federale per scontare il resto della pena in Italia. L’uomo, condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, non è più un detenuto in Usa. Chico Forti sconterà la pena in un carcere italiano e avrà la possibilità di vedere più spesso i suoi familiari.

Chico Forti condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike

Chico Forti è stato arrestato nel 1998, con l’accusa dell’omicidio di Dale Pike, figlio diAnthony Pike, dal quale l’imprenditore stava acquistando il Pikes Hotel a Ibiza. Il cadavere della vittima era stato trovato con due pallottole nel cranio su una spiaggia in Florida, vicino ad un parcheggio dove aveva chiesto a Chico Forti di accompagnarlo. Nel 2000 ha ricevuto la condanna all’ergastolo senza possibilità di condizionale. L’italiano si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.