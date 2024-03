Dopo 24 anni di carcere Chico Forti tornerà in Italia e, dopo l’annuncio di Giorgia Meloni della firma per il trasferimento, il suo primo pensiero è riabbracciare la madre e i figli.

«Lo so che non sarà breve. Lo so che anche in Italia dovrò stare in carcere, ma in Italia avrò mia madre vicina. La potrò riabbracciare, finalmente»