Buckingham Palace sulla salute di Re Carlo: "Non sta male e martedì tornerà...

Re Carlo III, che è in cura per un cancro, tornerà presto ai suoi impegni pubblici: medici soddisfatti e “molto incoraggiati” dai suoi progressi.

Le ultime dichiarazioni da Buckingham Palace

«Sua Maestà tornerà presto ai compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla sua recente diagnosi di cancro. Per contribuire a celebrare questo traguardo, martedì prossimo il re e la regina effettueranno una visita congiunta a un centro per la cura del cancro, dove incontreranno medici specialisti e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane».

La salute di Re Carlo

«Il team medico di Sua Maestà è molto incoraggiato dai progressi compiuti finora e rimane positivo quanto al continuo recupero del re. Il programma di cure di Sua Maestà continuerà, ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora, tali per cui il re è ora in grado di riprendere una serie di compiti a contatto con il pubblico. Assieme alla dichiarazione è arrivata anche una nuova fotografia del re e della regina, scattata a Buckingham Palace il 10 aprile, il giorno dopo il loro 19mo anniversario di matrimonio».

Appuntamento ufficiale di Re Carlo il 15 giugno

Il prossimo appuntamento ufficiale di Carlo III è il 15 giugno per la cerimonia di Trooping the Colour, i festeggiamenti per il compleanno ufficiale del Re.