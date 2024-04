C’è grande preoccupazione in Inghilterra per le condizioni di salute di Re Carlo. Stando ad alcune indiscrezioni dell’ultima ora, il sovrano è peggiorato, tanto che sono stati aggiornati i piani per il funerale.

Re Carlo “è peggiorato”: aggiornati i piani per il funerale

Da Page Six al Daily Beast, passando per il New York Post, il The Mirror e il The New Zealand Herald: sono tanti i tabloid che parlano del peggioramento di Re Carlo. Stando a quanto si apprende, il sovrano sta molto male a causa del cancro alla prostata. Le sue condizioni di salute sono precipitate al punto da costringere i vertici di Buckingham Palace ad aggiornare i piani per il funerale.

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Re Carlo

Su TMZ si legge: “La situazione sta precipitando. Sembra che tutti si stiano preparando al peggio, sperando nel meglio“. Sky News Australia ha aggiunto: “Sebbene diverse fonti abbiano affermato che Carlo sia ottimista riguardo alla sua salute, pare che le condizioni del monarca siano terribili e che siano in corso i preparativi per il funerale”. Sul New York Post si legge:

“Le condizioni di salute di Re Carlo stanno progressivamente peggiorando, portando i funzionari di Buckingham Palace d aggiornare il piano per il suo imminente funerale. Le fonti ci hanno spiegato che la situazione non è affatto buona. Naturalmente in questi giorni stanno esaminando ogni aspetto del Menai Bridge. Il funerale della Regina si è svolto in maniera perfetta, tutto è andato per il verso giusto, preciso come un orologio svizzero e ha fissato un livello elevato degli standard. Non è una cosa emotiva, è un lavoro, preso molto sul serio, e comprensibilmente nessuno ha intenzione di farsi cogliere impreparato

Re Carlo: aggiornati i piani per il funerale

Il giornalista Tom Sykes ha parlato così delle condizioni di Re Carlo e dei piani per il funerale: