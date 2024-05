Mentre la sua carriera di imprenditrice e influencer è a rischio, Chiara Ferragni sfodera un piano B. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, sarebbe stata ingaggiata come attrice: ecco qual è il film e il ruolo che avrebbe ottenuto.

Chiara Ferragni diventa attrice: film e ruolo

Stando a quanto sostiene il profilo Instagram Very Inutil People, Chiara Ferragni potrebbe reinventarsi come attrice. In attesa di scoprire se le sue aziende si risolleveranno dopo la batosta del pandoro gate, l’imprenditrice avrebbe accettato di entrare nel cast di un film incentrato su una celebra casa automobilistica italiana.

Chiara Ferragni attrice del film dedicato alla Maserati

Chiara Ferragni sarebbe stata ingaggiata per il film Maserati: a racing life, dedicato alla celebre casa automobilistica italiana. La pellicola dovrebbe raccontare la storia dei fratelli Ettore ed Ernesto Maserati, fondatori della Casa del Tridente.

Quale ruolo dovrebbe interpretare Chiara Ferragni?

Secondo le indiscrezioni, Chiara Ferragni dovrebbe interpretare il ruolo della moglie del protagonista. Il film dovrebbe essere prodotto dalla casa di produzione Ilbe, la stessa di Lamborghini – The man behind the legend. Se la notizia dovesse corrispondere a verità, l’ex moglie di Fedez potrebbe anche decidere di abbandonare per sempre la carriera da imprenditrice e influencer.