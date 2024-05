Franco Di Mare si è spento dopo essere stato colpito da un mesotelioma pleurico, un tumore aggressivo ai polmoni dovuto all’amianto. Dopo la notizia della morte, diffusa nella giornata di ieri, 17 maggio, tante sono state le reazioni sui social e in tv.

I colleghi ricordano Franco Di Mare

Franco Di Mare aveva rivelato il suo tumore il 28 aprile a Che tempo che fa, spiegando che la malattia era legata alla presenza di amianto nell’aria che si contrare tramite la respirazione di particelle senza rendersene conto. Non si è fatto attendere il cordoglio per la morte da parte del conduttore del programma, Fabio Fazio, in un video postato su X:

«Sapevo come tutti che sarebbe potuto succedere a breve, ma poi ogni volta che una cosa così accade ci si sorprende e non si è mai pronti. Ci ha lasciato una grande lezione Franco in quella intervista a Che tempo che fa. E’ stato molto importante quello che ha detto e quello che ci siamo detti prima, sono cose che rimarranno dentro di me a lungo. Un gran dolore».

A esprimere dolore e tristezza per la morte di Franco Di Mare, tanti volti del giornalismo, Rai e Mediaset:

Sigfrido Ranucci, colonna di Report:

«Addio Franco. Giornalista inviato e direttore libero! Grazie per avermi onorato della tua fiducia».

Myrta Merlino ha dato l’annuncio della morte di Franco Di Mare in diretta a Pomeriggio 5:

«Faccio un po’ fatica, abbraccio tutte le persone che lo hanno amato è un momento terribile».

Anche Alberto Matano ha salutato Franco Di Mare, durante la sua trasmissione, La Vita in diretta:

«Non posso che abbracciare Giulia, ho visto nascere il loro amore otto anni fa a Saxa Rubra, una donna che lo ha davvero amato come lui ha amato lei, si erano sposati due giorni fa».

I rapporti tra Franco Di Mare e la Rai

Franco Di Mare a Che tempo che fa esprimeva indignazione nei confronti dei dirigenti Rai per il comportamento tenuto dopo aver saputo della sua malattia, «Ripugnante», lo aveva definito.

Nonostante i rapporti tesi tra l’azienda e il giornalista è arrivato il messaggio di cordoglio anche dalla redazione del Tg1 e dall’amministratore delegato Rai:

«Il #Tg1 piange la scomparsa di #FrancoDiMare, un grande amico e un grande collega, professionista impeccabile e coraggioso sia nelle vesti di inviato di guerra prima sia poi in quelle di conduttore e direttore di rete. Tutta la redazione si stringe con affetto alla famiglia».

Mentre, Roberto Sergio ha espresso enorme commozione: