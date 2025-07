Dopo anni di tensioni e incomprensioni, Harry e Re Carlo hanno finalmente trovato l’occasione per un incontro riservato a Londra, segnando un passo importante verso la riconciliazione. Questo momento, atteso da molti, rappresenta un’apertura concreta per superare divisioni e tensioni all’interno della Famiglia Reale, offrendo nuove speranze di pace e unità.

Harry e il desiderio di ricucire i rapporti familiari

Harry

non ha mai nascosto il suo desiderio di riallacciare i rapporti con la famiglia. Già a maggio, in un’intervista alla BBC organizzata da Meredith Maines, il Duca aveva manifestato la volontà di superare le divisioni, sottolineando l’inutilità di continuare con i conflitti. Aveva inoltre spiegato che il silenzio tra lui e suo padre derivava da motivi legati alla sicurezza, in particolare alla sospensione della protezione da parte della polizia nel Regno Unito, definendo questa situazione come una “vecchia farsa istituzionale” e sottolineando che una semplice decisione di Carlo avrebbe potuto risolvere la questione.

Harry e Re Carlo si incontrano in segreto a Londra? L’iniziativa per superare le tensioni

L’incontro tra il principe Harry e la famiglia reale britannica si è svolto in gran segreto, ma potrebbe rappresentare il primo vero segnale di avvicinamento tra le due parti.

Stando a quanto riportato dal Mail on Sunday, i principali collaboratori di re Carlo III e del Duca di Sussex si sono riuniti mercoledì 9 luglio in un club privato nel cuore di Londra, a pochi passi da Clarence House. La riunione, descritta da fonti vicine ai reali come il primo passo di un processo di riavvicinamento, sarebbe avvenuta presso la Royal Over-Seas League (ROSL).

Secondo le indiscrezioni, al tavolo erano presenti Meredith Maines, nuova responsabile delle comunicazioni di Harry, arrivata da Los Angeles, e per re Carlo il segretario alle comunicazioni Tobyn Andreae. A mediare il dialogo ha partecipato anche Liam Maguire, referente PR dei Sussex nel Regno Unito. L’incontro si è svolto in un’atmosfera informale e distesa, con entrambe le parti pronte a discutere temi importanti, riconoscendo che fosse il momento giusto per avviare il confronto.

L’incontro della scorsa settimana ha rappresentato un passaggio cruciale: per la prima volta da anni è stato aperto un canale di comunicazione, anche se la strada resta lunga. Secondo fonti di corte, Re Carlo vuole ricucire i rapporti soprattutto per avvicinarsi ai nipoti Archie e Lilibet.

La partecipazione della famiglia reale agli Invictus Games 2027, a cui Harry ha invitato ufficialmente i suoi familiari, conferma la volontà del Duca di tendere un ramoscello d’ulivo.