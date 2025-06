Con la recente attenzione rivolta alla figura di Re Carlo, emergono dettagli importanti riguardo alle sue ultime volontà per i funerali. Come ogni sovrano, anche lui ha pensato con cura a come desidera essere ricordato e celebrato nell’ultimo addio ufficiale.

Re Carlo è categorico: il ruolo di Harry ai funerali è già stabilito

Aumentano le preoccupazioni per la salute di Re Carlo, che da circa un anno sta affrontando una terapia contro un cancro. Questa situazione ha addirittura portato alla sospensione dei festeggiamenti previsti per il suo 80° compleanno nel 2028, segnando un momento di grande incertezza per la monarchia britannica.

Le indicazioni riguardanti lo svolgimento dei funerali di Re Carlo, recentemente riportate dal Telegraph, sarebbero state definite da tempo. Re Carlo ha fissato con estrema chiarezza un punto fondamentale per quel giorno: suo figlio Harry, il più giovane, dovrà occupare il posto che gli spetta all’interno della famiglia reale, precisamente accanto al fratello William.

Questo ordine, nero su bianco nel protocollo, rappresenta un tentativo deciso di ristabilire quell’unità familiare che negli ultimi anni è stata profondamente incrinata.

Re Carlo, i dettagli segreti delle sue ultime volontà per i funerali

Il duca e la duchessa di Sussex, insieme ai loro figli Archie e Lilibet, prenderanno parte alla cerimonia accanto agli altri membri della Casa Reale. I più piccoli, Archie e Lilibet, parteciperanno sia al funerale all’Abbazia di Westminster sia alla cerimonia alla Cappella di San Giorgio, rappresentando la nuova generazione reale.

Nonostante le tensioni passate, Harry e Meghan saranno al centro delle celebrazioni: il duca camminerà accanto al fratello William, futuro re, durante le processioni nelle vie di Londra.

Come per i funerali della regina Elisabetta II, anche quelli di Re Carlo seguiranno il protocollo “Operation London Bridge”. La cerimonia sarà simile a quella del 2022, con alcune modifiche personali, tra cui un’attenzione maggiore alla sostenibilità. La bara sarà sempre portata a Buckingham Palace, indipendentemente dal luogo del decesso.

Una novità riguarda la durata del lutto ufficiale, che durerà al massimo 11 giorni dalla morte del re, meno rispetto a quello della regina Elisabetta. Tuttavia, i piani non sono ancora definitivi e potrebbero subire cambiamenti.