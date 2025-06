Il popolo inglese è da tempo preoccupato per le condizioni di salute di Re Carlo III a cui, circa un anno, fa era stato diagnosticato un tumore alla prostata. Ora l’esperta reale Camilla Tominey sul Daily Telegraph ha dato la notizia che in molti temevano.

Re Carlo III e la diagnosi di cancro

Nel febbraio del 2024 Re Carlo III fu ricoverato per un intervento alla prostata legato a una patologia benigna ma, dopo alcuni esami, si è scoperto che c’era qualcosa di strano, ovvero una forma di tumore. Nel comunicato ufficiale, Buckingham Palace aveva fatto sapere che il sovrano avrebbe cominciato un ciclo di trattamenti regolari. Lo scorso mese di marzo ci sono state delle complicazioni che hanno portato al ricovero in ospedale. Lo stesso Re Carlo III aveva rotto il silenzio dicendo: “è una esperienza spaventosa e scoraggiante. So cosa provano coloro che ricevono una notizia del genere: anche io ora faccio parte delle statistiche.”

Brutte notizie sulla salute di Re Carlo: la conferma ufficiale

Arrivano brutte notizie sulla salute di Re Carlo III. L’esperta reale Camilla Tominey in un approfondimento sul Daily Telegraph e rilanciato anche da media internazionali come Radar Online e Perez Hilton, ha riportato che: “Re Carlo III è affetto da una forma di cancro incurabile, ma al momento la malattia è tenuta sotto controllo.” Secondo quando si legge e riportato da fonti vicine alla famiglie reale, “probabilmente Re Carlo morirà con il cancro, non di cancro.” Intanto, come rivela un insider, William e Kate pare si stiano preparando “in sordina”. Re Carlo III, comunque, al momento resta operativo, ricordiamo che il 14 giugno ci sarà il tradizionale Trooping The Colour, la parata militare che celebra in modo simbolico il compleanno del sovrano. Carlo, su consiglio dei medici, non sarà a cavallo ma a bordo della Scottish State Coach.