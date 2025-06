Carolina Marconi è una delle star più apprezzate dei primi GF infatti lei ha partecipato al reality nel 2004, in questi anni ha avuto modo di ottenere visibilità televisiva che le ha permesso di costruirsi un bacino di fan sui social davvero consistente. Con loro ha infatti parlato del decorso del tumore che l’ha colpita.

Carolina Marconi, la diagnosi del tumore e la terapia

Carolina Marconi ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2021 e quella notizia ha lasciato scioccati sia i suoi fan che naturalmente i suoi famigliari. Per la modella venezuelana la notizia è stata un dolore tremendo.

Dal 2021 Carolina si è sottoposta ha sedute di chemioterapia e moltissimi controlli. Nel 2023 come riporta Leggo.it aveva voluto aggiornare tutti facendo sapere al mondo che il tumore stava regredendo, in questo lasso di tempo però non si era sbilanciata culteriormente e tutti erano in attesa di un cambiamento in positivo.

“Sei guarita”, le parole del medico

Carolina Marconi ha pubblicato nella giornata di ieri su Instagram diverse stories provenienti dall’ospedale dove ha effettuato dei controlli.

Questi controlli hanno confermato che il tumore è stato rimosso, come ha detto il medico a lei “Carolina, sei guarita” lei non credendoci gli ha chiesto di ripeterlo diverse volte.

Il compagno Alessandro dopo questa bella notizia per sdrammatizzare le ha fatto un’espressa richiesta: “ora mi cucini un piatto di pasta con il pomodoro? Mi è venuta fame”.