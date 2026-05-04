Il mondo del cinema piange la morte del noto attore Beau Starr, star di “Halloween” e “Quei Bravi Ragazzi”.

Addio a Beau Starr, l’attore è morto a 81 anni

Un altra star di Hollywood ci ha lasciati. L’attore Beau Starr è morto all’età di 81 anni. A rendere nota la notizia è stato il fratello Mike, come riportato dal sito Tmz.

Starr è morto per cause naturali a Vancouver, in Canada. Il mondo del cinema perde dunque un’altra icona, un attore che nel corso degli anni è stato protagonista di tanti cult, indimenticabili per il pubblico. Beau Starr, inoltre, prima di intraprendere la carriera come attore, è stato anche giocatore professionista di football americano.

Addio a Beau Starr, l’attore di Halloween e Quei Bravi Ragazzi

Il noto attore canadese Beau Starr è morto all’età di 81 anni. Lo abbiamo visto recitare in tantissimi film, molti dei quali diventati dei veri e propri cult. In particolare ricordiamo Starr per il ruolo dello sceriffo Ben Meeker in “Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers” e “Halloween 5 – La vendetta di Micheal Myers”, e per il ruolo del padre di Henry Hill, interpretato da Martin Scorzese, nel film “Quei Bravi Ragazzi.” Lo abbiamo visto anche in alcune serie Tv quali “A-Team”, “Tre cuori in affitto” e “Due South – Due poliziotti a Chicago”