Re Carlo ha reso pubblica la propria malattia nel febbraio del 2024 e da quel momento ha intrapreso il percorso di cura necessario, difatti inizialmente si era parlato di tumore beningno alla prostata, ma il suo ingrossamento ha destato preoccupazione e dopo accertamenti si è constatata la presenza del cancro. Starebbe convivendo con questo problema anche se la situazione si sarebbe pesantemente aggravata nelle ultime ore.

Re Carlo e il suo convivere con la malattia

Re Carlo come scritto in apertura aveva comunicato al mondo di essere malato di Cancro nel febbraio del 2024 e dopo aver iniziato il ciclo di terapie aveva dovuto interrompere gli impegni pubblici, stessa situazione successa a marzo di quest’anno per l’aggravarsi della malattia.

Poche settimane fa Carlo aveva parlato pubblicamente della malattia che sta combattendo, riportiamo le parole dal sito Biccy.it – “Una esperienza spaventosa e scoraggiante, quella di sentirsi dire che hai il cancro. Capisco chi vive la mia stessa situazione, sono diventato anche io uno di quelli nelle statistiche”.

Dagli USA arriva la notizia dell’incurabilità, William e Kate pronti a subentrare

I giornali americani ed inglesi tra cui il Daily Telegraph hanno scritto in queste ore che il cancro di cui soffre Re Carlo III è ormai in uno stadio incurabile ma hanno anche scongiurato che possa morire per questo motivo.

Le fonti vicine alla famiglia hanno fatto sapere che il sovrano è attualmente nella sua tenuta di campagna ed occupa la gran parte del proprio tempo realizzando dipinti ad acquarelli.

Nel frattempo William e Kate si starebbero preparando, lontani dai riflettori, a prendere il posto di Carlo e Camilla in caso di dipartita del Re.