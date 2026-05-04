Il vigilante ATM rischia il licenziamento, Mario Giordano si infuria: il caso a Fuori dal Coro

La sicurezza sui mezzi pubblici milanesi finisce al centro dell’attenzione con il caso di Ilario Esposito, la guardia giurata sospesa dall’ATM dopo un intervento contro alcuni giovani ubriachi alla stazione Cadorna. L’episodio, discusso anche durante la trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4, riaccende il confronto sui limiti dell’azione degli addetti alla vigilanza e sulla gestione delle situazioni di rischio nelle ore serali.

L’agente sospeso a Milano, tra difesa e accuse: “Dategli l’Ambrogino d’oro”

La storia di Ilario Esposito, guardia giurata in servizio a Milano, ha generato un forte clamore mediatico e acceso il confronto tra chi difende il suo operato e chi lo ritiene eccessivo. L’uomo, stando a quanto riportato nella puntata di Fuori dal Coro, sarebbe stato sospeso dall’ATM, l’azienda dei trasporti milanesi, dopo essere intervenuto contro un gruppo di giovani in evidente stato di alterazione, arrivando a mostrare l’arma di servizio.

La società starebbe valutando anche un eventuale licenziamento, scelta che ha alimentato ulteriori polemiche.

Nel dibattito si è inserito con decisione Mario Giordano, che ha espresso una posizione netta e provocatoria: “Dategli l’Ambrogino d’oro“. Nel corso della trasmissione televisiva, il conduttore ha ricostruito l’episodio chiedendo conferma al diretto interessato: “C’era un gruppo di ragazze che ha chiesto in qualche modo aiuto con gli occhi e c’erano questi ragazzi un po’ ubriachi, violenti, e lei è intervenuto, è successo questo?“.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio legato alla sicurezza sui mezzi pubblici, tema sempre più discusso nelle grandi città.

“Io gli darei l’Ambrogino d’Oro!” Mario Giordano su Ilario Esposito, guardia giurata di Milano, sospeso dall’ATM (azienda di trasporti) per aver “infranto il protocollo” estraendo la pistola durante uno scontro con dei maranza violenti. pic.twitter.com/zpdR78YIFM — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) May 3, 2026

Il vigilante ATM rischia il licenziamento, Mario Giordano si infuria: il caso a Fuori dal Coro

Esposito ha confermato la dinamica, sottolineando di aver semplicemente svolto il proprio compito per garantire la sicurezza dei passeggeri: “Corretto, è proprio successo così, non abbiamo fatto altro che il nostro lavoro, quindi siamo intervenuti soccorrendo questo gruppo di otto ragazze che erano state molestate verbalmente da questo gruppo“. L’episodio si è verificato intorno alle 23 presso la stazione di Cadorna, un nodo cruciale del trasporto cittadino spesso affollato anche in orario serale. Il gruppo di giovani, descritto come agitato e sotto l’effetto dell’alcol, non solo disturbava le ragazze ma consumava bevande alcoliche in un contesto in cui non sarebbe stato consentito.

Quando gli addetti alla sicurezza hanno chiesto loro di scendere dal mezzo, la situazione è rapidamente degenerata: “In quel momento noi tranquillamente chiediamo al gruppo di abbandonare la vettura, i toni si alzano, partono le minacce di morte, ci troviamo sulla banchina“. Il racconto evidenzia un clima di forte tensione e pericolo, culminato con minacce dirette: “Sì, siamo stati minacciati”.

L’episodio solleva interrogativi importanti sul confine tra uso legittimo della forza e gestione delle emergenze, oltre che sulle responsabilità delle aziende nel tutelare sia i dipendenti sia i cittadini.