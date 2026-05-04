“Rinunceremmo volentieri”: Nino Frassica e la frecciata a Bruno Vespa sul prime time

Nino Frassica e la proposta ironica su Bruno Vespa per anticipare la prima serata tra palinsesti Rai e polemiche sugli orari TV.

Il dibattito sugli orari sempre più tardivi della prima serata televisiva si arricchisce dell’intervento ironico di Nino Frassica. Con la sua consueta leggerezza, il comico propone una soluzione provocatoria per anticipare il prime time, intervenendo sui palinsesti Rai e citando anche Bruno Vespa. Una battuta che, nel suo stile, riaccende una questione molto discussa e potenzialmente destinata a far parlare ancora.

Rai e Mediaset tra sperimentazioni e nuovi modelli di palinsesto

La questione degli orari non riguarda solo le battute dei protagonisti dello spettacolo, ma anche scelte concrete dei principali broadcaster italiani. Rai e Mediaset stanno infatti sperimentando nuove strategie per contenere la durata della prima serata, che spesso oggi arriva a partire anche oltre le 22, complice lo slittamento di programmi come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”, in un contesto di forte competizione tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Una delle modifiche principali riguarda la fiction: invece di trasmettere due episodi per serata, si è scelto di mandarne in onda solo uno, riducendo così la durata complessiva e evitando che i programmi terminino a notte inoltrata. Questo consente anche alle aziende di distribuire meglio i contenuti su più serate, mantenendo però invariata la raccolta pubblicitaria.

Sul tema è intervenuto anche l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, che ha spiegato al Sole 24 ore: “Tornare indietro? È una riflessione che Rai sta facendo. I formati europei di intrattenimento e di fiction sono più brevi di quelli che adottiamo in Italia. Per questo la Rai sta iniziando con delle sperimentazioni. Già la fiction ‘Roberta Valente Notaio in Sorrento’ sarà trasmessa in un formato in linea con standard europei. Ai produttori sia di fiction sia di intrattenimento sarà richiesto l’impegno per contenuti più agili”.

I primi risultati sembrano incoraggianti: “Roberta Valente-Notaio in Sorrento” ha registrato 3.423.000 spettatori con il 19,7% di share, numeri in linea con le puntate precedenti. Anche Mediaset seguirà lo stesso modello con “I Cesaroni”, in onda con un solo episodio nella fascia serale. L’obiettivo è anticipare la chiusura delle trasmissioni senza stravolgere l’access prime time, mantenendo viva la sfida tra i principali programmi della fascia preserale. Resta però aperta la domanda su quanto il pubblico apprezzerà questa nuova organizzazione, i cui effetti potranno essere valutati solo nelle prossime settimane.

“Rinunceremmo volentieri”: Nino Frassica e la frecciata a Bruno Vespa sul prime time

Il dibattito sugli orari della prima serata televisiva continua a dividere pubblico e addetti ai lavori, sempre più critici verso programmi che iniziano con grande ritardo rispetto alle abitudini degli spettatori. In questo contesto si inserisce l’intervento di Nino Frassica, che sui social ha proposto una soluzione semplice ma provocatoria, citando anche Bruno Vespa e alcuni dei principali programmi Rai.

Secondo il comico, basterebbero piccoli interventi nella programmazione per anticipare il prime time. Nel suo ragionamento propone di ridurre la durata di diverse trasmissioni del pomeriggio e dell’access prime time, recuperando minuti preziosi per anticipare l’orario di inizio. Frassica scrive: “Basta poco se vogliamo che la prima serata di Rai1 cominci alle ore 20.55”. Tra le modifiche suggerite cita anche i programmi più seguiti del palinsesto, dalla Balivo a Matano, passando per “L’Eredità” e “Affari Tuoi”. Con la sua consueta ironia aggiunge: “Fino al Tg1 delle 13.30 tutto come prima”. Il passaggio più pungente riguarda Bruno Vespa, diventato il simbolo della sua provocazione: “I cinque minuti di Bruno Vespa se li fa a Porta a Porta”. E ancora, sintetizzando la sua proposta: “Rinunceremmo (volentieri), un gossip in meno un dolore in meno, niente 5 minuti di Bruno Vespa e un pacco in meno ma la prima serata inizia alle 20.55”.

Al di là dell’ironia e delle battute, la proposta di Nino Frassica intercetta un tema reale e sempre più sentito: la difficoltà di conciliare i palinsesti televisivi con le abitudini del pubblico. Tra sperimentazioni delle reti e critiche degli spettatori, la questione degli orari della prima serata resta aperta e continua a dividere, segno di un equilibrio ancora lontano dall’essere trovato.