Il messaggio su Italian Seduction che la difesa usa per scagionare Andrea Sempio

Il caso che coinvolge Andrea Sempio, indagato per la morte della studentessa Chiara Poggi, ha visto nelle ultime ore un nuovo elemento portato alla luce dalla difesa: un post pubblicato su un forum che, secondo i legali, chiarirebbe a chi fosse rivolta la cosiddetta “one itis”. Questo intervento della squadra di difesa mira a ristabilire il contesto di alcune affermazioni circolate nei media, precisando che il sentimento dichiarato non avrebbe avuto come oggetto la vittima del delitto.

Il contenuto e la data del post diffuso

La prova citata è un messaggio datato 15 agosto 2012, ore 21.20, pubblicato sul forum Italian Seduction. Nella comunicazione l’autore descriveva una situazione affettiva difficile riferita a una frequentazione con una barista di una birreria, parlando di una “one itis” in termini che i legali definiscono personali e non collegati a Chiara Poggi.

La precisazione sulla data e sull’ora è stata sottolineata dai difensori per ancorare l’elemento cronologicamente e per mostrare che il post precede e non coincide con altri fatti esaminati nell’inchiesta.

La portata della pubblicazione

L’emergere di questo post sul forum, che contiene riferimenti espliciti alla persona citata come oggetto della passione momentanea, è stato presentato come elemento utile a determinare la direzione delle attenzioni emotive del 38enne in quel periodo.

L’avvocato che ha reso noto il testo, Liborio Cataliotti, ha insistito sulla necessità di leggere quel contenuto nel suo contesto originale, sostenendo che estrapolare frasi senza considerare forum, tempi e interlocutori rischia di deformare il significato reale delle parole.

Come la stampa aveva raccontato la vicenda

Nei giorni precedenti, alcuni articoli avevano riportato una dichiarazione attribuita a Andrea Sempio in cui egli affermava di essersi innamorato una sola volta, in un periodo difficile della sua vita, tra i 18 e i 20 anni. Quella ricostruzione è stata utilizzata dai media per tracciare un profilo emotivo dell’indagato, creando un collegamento narrativo tra passato sentimentale e fatti oggetto dell’indagine. La difesa, però, sottolinea che le affermazioni pubblicate sui giornali non esauriscono il quadro probatorio e che vanno valutate insieme ad altri elementi documentali e testimonianze.

Le differenze tra dichiarazioni e post online

È importante distinguere tra una dichiarazione riportata dalla stampa e un messaggio postato su un forum: il primo può essere una sintesi o un estratto, il secondo resta un contenuto pubblicato nella sua forma originaria con data e ora. Secondo i difensori, proprio questa distinzione consente di comprendere meglio a chi fosse rivolta la “one itis” citata, evitando di confondere episodi emotivi diversi e separati nel tempo. La difesa invita quindi a non sovrapporre ricordi o confessioni in assenza di elementi che li colleghino direttamente.

Implicazioni legali e mediatiche

Dal punto di vista processuale, l’utilizzo di messaggi pubblicati su piattaforme online è sempre complesso: occorre verificarne l’autenticità, il contesto e la possibilità che siano stati interpretati in modo improprio. L’avvocato Liborio Cataliotti ha presentato il post come parte della strategia difensiva per dimostrare una diversa destinazione dell’affetto dichiarato da Andrea Sempio. Allo stesso tempo, l’episodio evidenzia la pressione mediatica che circonda i casi di cronaca nera e il rischio che elementi estranei diventino virali senza una valutazione giuridica approfondita.

Riflessioni e prossimi sviluppi

La pubblicazione del messaggio non modifica lo stato dell’indagine, ma rappresenta una mossa difensiva che punta a ricostruire il profilo emotivo dell’indagato con documenti concreti e datati. Restano centrali per il prosieguo delle indagini e per il futuro processo le verifiche sulle tempistiche, le testimonianze e gli altri elementi probatori raccolti dagli inquirenti. In attesa che gli organi competenti valutino l’intera mole di prove, la questione della one itis rimane al centro del dibattito pubblico, tra ricostruzioni giornalistiche e argomentazioni difensive che chiedono cautela e rigore nella lettura dei fatti.