Dodicenne avverte i carabinieri e salva la madre durante un'aggressione a Copertino

Un dodicenne ha chiamato i carabinieri il 25 aprile a Copertino, nascondendosi e segnalando l'aggressione del padre; la donna ha presentato una nuova denuncia

La notte del 25 aprile a Copertino, in provincia di Lecce, una situazione di violenza domestica si è interrotta grazie all’intervento dei carabinieri attivato da un minore. Un bambino di 12 anni, spaventato ma lucido, si è nascosto nell’abitazione e ha contattato il numero di emergenza per chiedere aiuto, denunciando che il padre stava aggredendo la madre.

Il suo gesto ha fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine e ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Al loro arrivo i militari hanno trovato l’uomo rientrato in casa in possesso del telefono della moglie, sottratto con forza poco prima. La donna, dolorante e sotto shock, è stata accompagnata in caserma per riferire quanto accaduto e per formalizzare una nuova denuncia.

Questo episodio si inserisce in un contesto familiare già compromesso da precedenti segnalazioni e tensioni, che avevano visto la vittima tentare in passato di rivolgersi alle autorità.

La chiamata che ha evitato il peggio

Secondo le ricostruzioni, il bambino ha contattato il 112 mentre si era rifugiato sotto un mobile per sfuggire alla violenza.

La sua comunicazione tempestiva e chiara ha permesso ai carabinieri di intervenire sul posto in tempi rapidi. Questo episodio sottolinea l’importanza della prontezza d’intervento in casi di violenza familiare, quando una segnalazione può fare la differenza tra un’aggressione circoscritta e conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Il ruolo del minore nella fase di emergenza

Il comportamento del ragazzo è stato determinante: la sua scelta di chiamare ha mitigato i rischi immediati per la madre e ha fornito agli inquirenti indicazioni utili. Il caso evidenzia come anche un minore possa diventare testimone e attore nella gestione di una crisi familiare, pur trovandosi in una condizione di forte stress. La situazione pone in rilievo l’importanza di strumenti educativi che spieghino come chiedere aiuto in modo efficace e sicuro in presenza di abusi.

Una vicenda con precedenti: querele e tensioni

La donna aveva già denunciato il marito lo scorso dicembre, ma in seguito aveva ritirato la querela nella speranza di un cambiamento che non si è verificato. Successivamente, nei mesi successivi si sono registrati nuovi episodi di aggressione, con un episodio a gennaio seguito da ulteriori tensioni e minacce. La coppia aveva deciso la separazione, ma per necessità convivevano ancora sotto lo stesso tetto, condizione che ha reso più complicata la situazione e ha alimentato il clima di controllo e intimidazione.

Minacce e controllo come strategia

Negli ultimi mesi la donna ha raccontato di aver subito insulti, strattoni e un controllo ossessivo da parte del marito, fino al furto del cellulare nella serata del 25 aprile, usato per limitare le sue comunicazioni. Il comportamento descritto corrisponde a dinamiche di violenza psicologica e materiale che spesso accompagnano gli abusi fisici, rendendo difficile per la vittima ricostruire una rete di protezione e comunicare con l’esterno.

Aspetti legali e prospettive per il futuro

Al momento la posizione dell’uomo è al vaglio dell’autorità giudiziaria: la nuova denuncia sporta dalla donna e la segnalazione dei carabinieri costituiscono elementi che saranno valutati nell’ambito delle indagini. La vicenda mostra come denunce ritirate possano complicare iter giudiziari ma non annullare la necessità di proteggere le vittime. È fondamentale che chi subisce violenza sappia che esistono percorsi di tutela e servizi di supporto, comprese strutture che offrono assistenza psicologica e legale.

Il caso di Copertino solleva riflessioni più ampie sulla prevenzione della violenza domestica e sul ruolo della comunità: vicini, scuole e servizi sociali possono avere un peso decisivo nel riconoscere segnali d’allarme e nel sostenere chi è in difficoltà. In questa storia il gesto del figlio è stato il punto di svolta; il prossimo passo è garantire che la vittima riceva protezione adeguata e che siano adottate misure efficaci per evitare il ripetersi di simili episodi.