Un evento tragico a Misterbianco

Una tragedia ha colpito la comunità di Misterbianco, un comune in provincia di Catania, dove una madre ha lanciato la propria figlia di soli sette mesi dal terrazzo di casa. L’episodio, avvenuto al terzo piano di una palazzina, ha scosso profondamente i residenti e ha portato all’arresto della donna, accusata di omicidio volontario aggravato.

La piccola, soccorsa immediatamente dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale, ma purtroppo è deceduta prima di arrivare al pronto soccorso.

Le indagini in corso

Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire le circostanze di questo drammatico evento. Gli specialisti della scientifica sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari, mentre i carabinieri hanno ascoltato i testimoni e i vicini di casa. La madre, di 40 anni, sembra avesse già manifestato problemi di salute mentale, avendo in passato ricevuto un trattamento sanitario obbligatorio. Inoltre, era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania, il che solleva interrogativi su come fosse gestita la situazione familiare.

Una famiglia in difficoltà

La vittima era la secondogenita della famiglia, che già aveva un altro figlio di sette anni. Questo tragico evento non solo ha portato via una vita innocente, ma ha anche messo in luce le difficoltà che molte famiglie possono affrontare quando si trovano a dover gestire problemi di salute mentale. Il padre della piccola, anch’egli presente al momento dell’incidente, ha subito un malore ed è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. La comunità di Misterbianco è in lutto, e molti si chiedono come sia possibile che una situazione così drammatica possa verificarsi.