Firenze, incidente in galleria sull’A1: tre morti e lunghe code

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi all’interno di una galleria lungo la Variante di Valico, sull’autostrada A1, in provincia di Firenze. Il bilancio è pesante e le conseguenze sul traffico sono significative: il tratto interessato è stato chiuso al traffico, causando lunghe code e forti disagi alla viabilità.

Firenze, incidente in galleria sull’A1: autostrada chiusa e traffico in tilt

A seguito dell’incidente, il tratto autostradale in direzione nord tra i caselli di Fiorenzuola e Badia è stato chiuso completamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Secondo quanto segnalato da Autostrade per l’Italia, si sono formate lunghe code che hanno raggiunto i 7 chilometri, con incolonnamenti già a partire dalla località Aglio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre dai distaccamenti di Firenze Ovest, Barberino del Mugello e Bologna, dotati anche di autogru. I soccorritori hanno operato per ore con cesoie e divaricatori per liberare i passeggeri rimasti incastrati nelle lamiere. Presenti anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per i rilievi e la gestione della viabilità. Le operazioni sono ancora in corso.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 15 luglio, lungo la A1 Direttissima all’interno della galleria di Base, nel comune di Barberino del Mugello (FI), in direzione Bologna. Intorno alle 14:30, un’autovettura con cinque persone a bordo si è scontrata violentemente con un mezzo pesante.

L’impatto è stato devastante: tre uomini sono morti sul colpo, mentre una donna di 35 anni e una bambina sono rimaste ferite in modo grave. Entrambe sono state trasferite in ospedale in elicottero: la donna in codice rosso con Pegaso 1, la piccola con Pegaso 3. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.