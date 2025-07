Incidente in via Corselli a Palermo: scuolabus coinvolto, bambini soccorsi e in osservazione in ospedale.

Un episodio di grande preoccupazione ha scosso Palermo nelle ultime ore: uno scuolabus è stato coinvolto in un incidente stradale che ha causato il ferimento di diversi minori a bordo. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle autorità, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente per assistere i bambini coinvolti e trasportarli in ospedale.

Incidente a Palermo: scuolabus coinvolto in uno scontro con quattro veicoli

Un grave incidente stradale si è verificato in via Generale Rodolfo Corselli, nel quartiere Brancaccio di Palermo, quando uno scuolabus del centro diaconale “La Noce” della Chiesa valdese, con a bordo otto bambini, è rimasto coinvolto in una collisione che ha interessato anche una Opel, una Piaggio Ape e un’Audi parcheggiati sul marciapiede.

Lo scuolabus, dopo l’impatto con l’auto, avrebbe urtato gli altri due mezzi, causando grande spavento tra i presenti. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e la polizia municipale, che ha chiuso temporaneamente la strada per permettere i soccorsi e i rilievi.

Il pulmino, risultato in regola con assicurazione e revisione, è stato sottoposto a controlli amministrativi mentre sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Condizioni dei feriti a Palermo: bimbi e accompagnatori trasportati in ospedale

I bambini a bordo dello scuolabus sono stati soccorsi tempestivamente e trasferiti all’ospedale Buccheri La Ferla per accertamenti; secondo le prime valutazioni mediche, nessuno di loro versa in condizioni gravi o preoccupanti. Anche il conducente del pulmino e una maestra, anch’essi trasportati in pronto soccorso per controlli, non avrebbero riportato ferite significative. Illeso invece l’automobilista coinvolto nell’incidente.