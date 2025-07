Si è svolta questa mattina, presso il tribunale di Roma, l’udienza di convalida dell’arresto di Francis Kaufmann, il principale indiziato per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili.

Kaufmann: il crollo all’arrivo a Ciampino e le tracce di DNA

Al suo rientro in Italia, avvenuto venerdì scorso a bordo di un aereo dell’Aeronautica militare, Francis Kaufmann ha avuto un crollo emotivo.

All’atterraggio all’aeroporto di Ciampino, ha lamentato un malessere fisico e accusato gli agenti di maltrattamenti. In seguito, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata per accertamenti, prima di essere condotto nel reparto protetto del carcere di Rebibbia.

Nel frattempo, gli accertamenti condotti dalla Polizia Scientifica hanno fornito elementi rilevanti. Le analisi sui reperti rinvenuti vicino ai cadaveri – in particolare sul telo che avvolgeva la donna – hanno rilevato la presenza di tracce biologiche riconducibili all’indagato. Un profilo genetico maschile, compatibile con quello di Kaufmann, è stato isolato da residui di saliva e sangue. Il confronto con il DNA della piccola Andromeda ha confermato il legame tra i due omicidi, rafforzando ulteriormente il quadro accusatorio.

Villa Pamphili, Kaufmann davanti al gip per il duplice omicidio: cosa è successo

Comparso davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia, il 46enne cittadino americano, Francis Kaufmann, si è avvalso della facoltà di non rispondere, evitando qualunque dichiarazione in merito alle pesanti accuse a suo carico. Anche in questa seconda occasione – come già avvenuto durante il primo interrogatorio da remoto, mentre si trovava ancora in Grecia – l’indagato ha scelto il silenzio.

È sospettato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova, 29 anni, e la loro bambina di undici mesi, Andromeda, i cui corpi sono stati ritrovati il 7 giugno scorso all’interno del parco di Villa Pamphili. Dopo essersi dato alla fuga, l’uomo è stato rintracciato in Grecia, su un’isola vicina a Skiathos, dove è stato arrestato il 13 giugno. La Corte d’Appello di Larissa ha successivamente autorizzato l’estradizione in Italia, avvenuta lo scorso 11 luglio con un volo militare.

Numerosi aspetti della vicenda restano ancora da chiarire, in particolare le circostanze della morte di Anastasia Trofimova. Secondo l’accusa, la piccola Andromeda sarebbe stata strangolata tra il 4 e il 6 giugno, all’interno dello stesso parco.