Francis Kaufmann, imputato per il duplice omicidio della compagna e della figlia, sarà estradato in Italia: la data del suo arrivo.

Kaufmann, accusato di duplice omicidio, sarà presto estradato in Italia per rispondere alle accuse a suo carico. È stata annunciata la data del trasferimento, un passaggio fondamentale per garantire che la giustizia segua il suo corso nel nostro Paese.

Indagine sul duplice omicidio di Villa Pamphili: prelievo del DNA di Kaufmann

Nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi, verrà prelevato il DNA di Kaufmann per verificare la paternità della bambina uccisa.

Nel frattempo, si attendono i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia, originaria di Omsk, in Siberia, disposti dalla procura dopo l’autopsia che mira a chiarire le cause del suo decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che la donna sia stata soffocata. Per quanto riguarda la figlia, gli inquirenti ritengono che sia morta per strangolamento.

Accusato di duplice omicidio, Kaufmann verrà estradato in Italia: la data

Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di 11 mesi Andromeda, trovate senza vita a Villa Pamphili, a Roma, sarà estradato in Italia venerdì, 11 luglio. L’uomo, cittadino americano, arriverà all’aeroporto di Ciampino dalla Grecia.

Al suo arrivo verrà notificata l’ordinanza cautelare emessa dai pubblici ministeri di Roma, che gli attribuiscono le accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Entro cinque giorni il giudice per le indagini preliminari disporrà l’interrogatorio di garanzia.