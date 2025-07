Omicidi Villa Pamphili: i genitori di Anastasia in lacrime, accusano Kaufmann

Omicidi Villa Pamphili: i genitori di Anastasia in lacrime, accusano Kaufmann

Villa Pamphili, teatro della tragedia: i genitori di Anastasia, arrivati da Omsk, chiedono giustizia per lei e la piccola Andromeda.

Il terribile caso degli omicidi a Villa Pamphili ha scosso profondamente la città di Roma, ma nessuno è stato più colpito dei genitori di Anastasia, la giovane vittima. Tra dolore e incredulità, la famiglia si è sfogata pubblicamente, manifestando tutta la propria rabbia nei confronti di Kaufmann, accusato di essere responsabile della tragedia. Un dolore immenso che si trasforma in un grido di giustizia.

Omicidi Villa Pamphili: i genitori di Anastasia raccontano il controllo subito dalla figlia prima della tragedia

I genitori di Anastasia Trofimova hanno dichiarato, visibilmente commossi, che la giovane viveva sotto un rigido controllo, una condizione che le ha impedito di avere un contatto regolare con la famiglia. Anastasia sarebbe stata brutalmente uccisa insieme alla figlioletta Andromeda, di soli 11 mesi, i cui corpi sono stati ritrovati a Villa Pamphili lo scorso 7 giugno.

Il principale sospettato, Francis Kaufmann (noto anche come Rexal Ford), compagno della vittima, è atteso in Italia entro la prossima settimana grazie a una rogatoria internazionale proveniente dalla Grecia. È prevista per metà luglio la sua prima audizione davanti agli investigatori italiani.

Omicidi Villa Pamphili, la rabbia dei genitori di Anastasia: lo sfogo contro Kaufmann

I genitori di Anastasia hanno affrontato un lungo viaggio da Omsk a Fiumicino, reso possibile grazie all’intervento della trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, che ha attivato una rogatoria urgente e sostenuto le spese per il loro volo. All’arrivo in Italia, hanno raccontato agli inquirenti la difficile situazione in cui viveva la figlia: completamente isolata, priva di documenti e costretta a comunicare con loro di nascosto.

“Siamo sconvolti. Non avremmo mai immaginato che quell’uomo potesse fare una cosa del genere”.

La loro presenza nel nostro Paese è motivata da una profonda richiesta di verità e giustizia per quanto accaduto, oltre ad essere ascoltati dal pm.

Interrogatorio a Roma per Kaufmann: attesi esiti dell’autopsia e analisi del DNA

Francis Kaufmann è in procinto di arrivare a Roma, grazie alla procedura di estradizione attivata dalla Grecia. L’interrogatorio con gli investigatori italiani è fissato per metà luglio, quando sarà ascoltato riguardo al duplice omicidio di Villa Pamphili.

Nel frattempo, sul corpo di Anastasia è stata effettuata l’autopsia presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università Cattolica. I risultati degli esami istologici, fondamentali per comprendere con precisione le cause del decesso, sono attesi entro la fine del mese. Parallelamente, per verificare ufficialmente la paternità della piccola Andromeda, sarà effettuato un prelievo di DNA direttamente su Kaufmann.