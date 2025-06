La tragedia di Villa Pamphili ha scosso profondamente l’opinione pubblica, portando alla luce il dolore nascosto di una giovane madre, Anastasia Trofimova. Poche ore prima della sua morte, la 28enne aveva affidato a un messaggio indirizzato alla madre in Russia il peso di un disagio profondo, un grido silenzioso che oggi assume un significato ancora più tragico.

La storia di Anastasia e Kaufmann: da Malta a Roma tra misteri e identità nascoste

Secondo gli investigatori a Malta, Anastasia Trofimova e Francis Kaufmann si sarebbero conosciuti sull’isola nel settembre 2023. Anastasia era arrivata in Europa, come raccontato dalla madre, per imparare l’inglese e trovare lavoro. Kaufmann viveva a Malta dal 2021. La coppia avrebbe abitato insieme a Marsascala, dove il 14 giugno dello scorso anno sarebbe nata la loro figlia Andromeda. Avevano iniziato le pratiche per registrare la bambina con il cognome Ford presso l’ambasciata americana, ma senza completarle, aggiungendo un altro elemento di mistero alla vicenda.

A marzo Kaufmann cercò una barca per la Sicilia usando l’alias italiano «Matteo Capozzi». Trasferitosi poi a Roma, si sarebbe presentato come regista e produttore cinematografico, utilizzando tre carte di credito dei genitori e tre SIM telefoniche, l’ultima acquistata alla stazione Termini con il passaporto americano a nome Ford.

Villa Pamphili, il messaggio di Anastasia alla mamma due giorni prima del decesso

Anastasia Trofimova, 28 anni, è stata trovata senza vita a Villa Pamphili, a Roma, poco lontano dal corpo della figlia Andromeda. In una mail inviata il 2 giugno alla madre in Russia, avrebbe provato a raccontare il proprio stato d’animo turbato, esprimendo preoccupazione per un rapporto difficile con un uomo dal passato violento, noto per cinque arresti negli Stati Uniti per aggressioni, di cui forse non era nemmeno consapevole.

Questa comunicazione è ora parte integrante delle indagini della Procura di Roma, che procede con l’accusa di duplice omicidio aggravato. Le autorità intendono ascoltare la madre di Anastasia per ottenere ulteriori dettagli utili a ricostruire gli ultimi giorni di vita della giovane, che potrebbe essere stata uccisa da Francis Kaufmann — nome reale di Rexal Ford — poco dopo quell’ultimo messaggio.

Maggiore chiarezza sulle cause della morte è attesa per luglio, quando saranno resi noti i risultati degli esami istologici. Le analisi di laboratorio sui campioni raccolti permetteranno di determinare le cause del decesso della donna.