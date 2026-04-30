Tre uomini trovati con ferite da arma da taglio vicino a Porta Genova

Un 30enne è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale Niguarda dopo essere stato trovato con numerose ferite da taglio; in piazzale Cantore sono stati rinvenuti altri due uomini feriti e la polizia sta verificando se gli episodi siano collegati

La zona intorno a Porta Genova è stata interessata da un intervento di polizia a seguito del ritrovamento di persone con ferite d’arma da taglio. Un uomo di trent’anni è stato individuato in via Barbavara in condizioni critiche ed è stato immediatamente trasportato al Niguarda. Le autorità locali hanno attivato le procedure di emergenza per garantire i primi soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

L’intervento ha inoltre portato gli agenti della Questura in piazzale Cantore, non distante dal primo luogo, dove sono stati trovati altri due uomini con ferite simili. La presenza di più persone coinvolte nello stesso arco temporale ha spinto gli inquirenti a considerare l’ipotesi di un collegamento tra i fatti, pur mantenendo aperte diverse piste investigative.

Ricostruzione dei fatti

Secondo le comunicazioni ufficiali, il primo ritrovamento è avvenuto in orario notturno, quando l’uomo di 30 anni è stato notato con numerose lesioni lungo il corpo in via Barbavara, nei pressi della stazione di Porta Genova. È stato quindi soccorso dai servizi sanitari e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda in condizioni definite serie ma, al momento, non in pericolo di vita.

Le circostanze esatte dell’aggressione non sono state ancora chiarite.

Luoghi e dinamica

Il secondo intervento, svolto sempre nella stessa area urbana, ha portato al ritrovamento di due uomini in piazzale Cantore con ferite analoghe. Gli agenti hanno segnalato che le condizioni di questi ultimi sono risultate meno gravi rispetto al trentenne trasferito al Niguarda. Gli elementi raccolti sul posto, tra cui testimonianze e uno primo esame della scena, sono stati considerati fondamentali per ipotizzare una possibile correlazione tra gli episodi.

Le indagini in corso

La Questura ha avviato le attività investigative per chiarire se si tratti di un unico evento esteso o di episodi separati. Agenti della polizia scientifica sono intervenuti per raccogliere prove, con rilievi sul posto e acquisizione di immagini video che possano chiarire i movimenti e i contatti precedenti all’aggressione. L’attenzione degli inquirenti è focalizzata sia su testimonianze oculari sia su eventuali tracce ematiche o oggetti rinvenuti.

Ipotesi e piste investigative

Tra le piste seguite, gli investigatori stanno valutando la possibilità di un confronto diretto tra le vittime e di un’aggressione plurima avvenuta in diverse fasi, ma non escludono scenari alternativi che comprendono aggressioni separate o motivazioni personali. L’analisi delle dichiarazioni raccolte e dei video di sorveglianza sarà determinante per comprendere la sequenza temporale e per identificare eventuali responsabili.

Condizioni delle persone coinvolte e risposta dei servizi

Per quanto riguarda lo stato di salute, il trentenne è stato portato al Niguarda in situazione considerata grave ma stabile e i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita. I due uomini ritrovati in piazzale Cantore presentano ferite di entità minore e hanno ricevuto cure sul posto o presso strutture ospedaliere locali. La presenza di più feriti ha sollecitato una risposta coordinata tra forze dell’ordine e servizi sanitari per garantire assistenza immediata.

Le autorità hanno invitato chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con la Questura per favorire la ricostruzione degli eventi. Nel frattempo, rimane alta l’attenzione sul monitoraggio della zona e sulle attività investigative finalizzate a chiarire movente e dinamica, con l’obiettivo di assicurare eventuali responsabili alla giustizia e di tutelare la sicurezza pubblica.