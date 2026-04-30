La vicenda che coinvolge Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, conosciuti come la “famiglia nel bosco”, è tornata al centro dell’attenzione dopo la diffusione di una perizia del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e di nuove immagini trasmesse in televisione a Ore 14. Il caso riguarda la loro capacità genitoriale e la gestione del rapporto con i figli, attualmente regolato da decisioni giudiziarie e da un contesto familiare ancora in evoluzione.

Tuttavia, la mamma non si arrende e decide di rivolgersi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Famiglia nel bosco: il quadro giudiziario e la perizia sulla capacità genitoriale

La vicenda si colloca all’interno di un procedimento seguito dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che riguarda la cosiddetta “famiglia nel bosco”. In questo contesto è stata depositata una perizia psichiatrica di 196 pagine, redatta dalla dottoressa Simona Ceccoli, nella quale viene espressa una valutazione critica sulle competenze genitoriali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ritenute non adeguate secondo quanto riportato nel documento.

Questo tipo di accertamento, in ambito giudiziario minorile, viene generalmente utilizzato per valutare le condizioni psicologiche e la capacità di gestione dei minori, incidendo poi sulle decisioni del tribunale in materia di tutela dei figli. Nonostante le conclusioni della consulenza tecnica, Catherine continua a manifestare la volontà di opporsi alla situazione attuale, cercando un canale diretto con le istituzioni e mantenendo l’idea di rivolgersi personalmente al Presidente della Repubblica come ultimo livello di intervento possibile.

Famiglia nel bosco, Catherine tenta la strada del Quirinale: “Scrivo a Mattarella”

Le telecamere della trasmissione Ore 14, programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante, hanno documentato un momento particolarmente delicato della vicenda che coinvolge Catherine Birmingham. La donna è stata ripresa mentre, all’esterno della casa in cui vive con il marito Nathan Trevallion, cerca di abbozzare un messaggio diretto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella speranza di ottenere un intervento istituzionale sulla sua situazione familiare e sulla gestione dei rapporti con i figli.

Nel suo racconto emergono elementi di forte tensione emotiva e restrizione nella vita quotidiana: “I bambini li vedo solo due volte a settimana, mercoledì e sabato. E adesso non possono vedere foto o video di me e degli animali. Niente, niente. È folle. Però i bimbi sono forti“. Le immagini mostrano anche il tentativo concreto di trasformare il proprio disagio in una comunicazione formale, scrivendo un appello rivolto alle istituzioni. Catherine, infatti, esprime l’intenzione di rivolgersi direttamente al Capo dello Stato, definendolo in modo insistente come “capo, capo, capo, capo“, pur dichiarando di doversi comunque confrontare con il proprio avvocato prima di procedere.