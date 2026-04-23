Giovane di 23 anni ucciso a Monserrato, indagini in corso

Notte di violenza in piazza Settimio Severo: un muratore di Villacidro è stato ucciso, i Carabinieri procedono con rilievi e accertamenti

Il fatto è avvenuto nella notte del 23 aprile 2026 a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Un giovane di 23 anni, di professione muratore e residente a Villacidro, è stato colpito da un proiettile al petto in piazza Settimio Severo, nei pressi dell’istituto alberghiero. Sul luogo dell’accaduto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che hanno provato a lungo a rianimare il ragazzo senza però riuscire a salvarlo.

La notizia ha scosso la comunità locale e ha attivato la macchina investigativa delle forze dell’ordine della provincia.

La scena è stata rapidamente messa in sicurezza dalle forze dell’ordine: sul posto sono giunti i militari della compagnia di Quartu e il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari. L’area è stata transennata per consentire i necessari rilievi tecnico-scientifici volti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a raccogliere elementi utili per identificare eventuali responsabilità.

Le autorità hanno confermato che le indagini sono in fase iniziale e che ogni pista viene valutata con attenzione.

I fatti e la dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sono stati uditi nella fascia oraria tra la mezzanotte e l’una della notte, quando alcuni residenti hanno riferito di aver sentito un botto seguito da un urlo.

Il giovane, raggiunto da un colpo al torace, è stato trovato a terra e soccorso dal personale sanitario. Non sono ancora chiari i contorni esatti dell’aggressione: al momento non è stato reso noto se si sia trattato di un atto mirato o di un episodio legato a una lite. Gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi, concentrandosi sul reperimento di testimoni e immagini della videosorveglianza. Il termine dinamica viene utilizzato dagli investigatori per indicare l’insieme delle circostanze che hanno portato all’evento.

Luogo dell’evento e testimonianze

La scena del crimine, in piazza Settimio Severo, è stata oggetto di meticolosi controlli: la squadra rilievi ha cercato bossoli, tracce e qualsiasi elemento utile a ricostruire il percorso dei fatti. I vicini hanno descritto la notte come improvvisamente violenta, riferendo di aver visto movimenti sospetti prima dello sparo. Gli operatori stanno raccogliendo dichiarazioni e verificando la presenza di telecamere private o pubbliche che possano aver registrato elementi utili. Per gli investigatori la collaborazione dei cittadini può rivelarsi determinante per individuare testimoni oculari e tracciare eventuali sospetti.

Intervento delle autorità e attività di rilievo

Sul posto è intervenuta una squadra del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari insieme ai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Gli operatori hanno provveduto a isolare la zona e a condurre i rilievi tecnici necessari per il reperimento di prove materiali. Il coordinamento tra i reparti ha permesso di eseguire rapidamente il sopralluogo e di avviare il censimento di possibili telecamere e testimoni. Le attività sul luogo dell’evento sono state pensate per non compromettere elementi utili e per garantire una raccolta dati il più accurata possibile.

Procedure investigative in corso

Le autorità hanno annunciato l’apertura di un fascicolo e l’avvio di accertamenti finalizzati a identificare l’autore o gli autori del gesto. Particolare attenzione è posta sulla conservazione delle tracce balistiche e sulla comparazione di eventuali elementi raccolti con banche dati. Il termine indagini qui comprende attività di ascolto di testimoni, acquisizione di filmati e analisi forense del luogo. Al momento non sono state rese note persone arrestate o denunciate, e gli inquirenti mantengono riservata ogni informazione che possa compromettere il prosieguo delle verifiche.

Contesto locale e reazioni

L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità di Monserrato e nei paesi vicini, compresa Villacidro, da dove proveniva la vittima. Autorità locali e residenti attendono chiarimenti e sviluppi sull’accaduto, mentre circolano richieste di maggiore sicurezza nelle aree urbane frequentate la sera. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni a contattare i carabinieri per contribuire alle indagini: anche la più piccola segnalazione potrebbe risultare decisiva. In attesa di ulteriori riscontri ufficiali, la città resta in attesa di giustizia e di risposte su quanto accaduto.