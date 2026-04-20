Trovato senza vita in via dei Colli a Padova: indagini avviate

Un uomo residente in provincia di Padova è stato rinvenuto privo di vita in via dei Colli; le autorità indagano su un possibile omicidio dopo l'intervento di polizia e sanitari

La comunità della città euganea è scossa da un ritrovamento che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità. Nella notte è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 48 anni, residente nella provincia di Padova, in una strada nota del territorio. La dinamica iniziale e le condizioni della vittima hanno indotto gli operatori a trattare il caso con la massima cautela, attivando tutte le procedure investigative previste in questi casi.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione arrivata al numero 113 poco dopo mezzanotte: alcuni cittadini hanno riferito la presenza di una persona in difficoltà in via dei Colli. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia che hanno trovato l’uomo a terra con evidenti segni di aggressione. Subito è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato manovre di rianimazione senza riuscire a salvare la vita della vittima.

Il ritrovamento e l’intervento delle forze dell’ordine

La scena in cui è stato trovato il 48enne è stata delimitata dalle forze dell’ordine per consentire le attività di primo intervento e tutela delle prove. Gli agenti presenti hanno riscontrato la presenza di ferite da arma da taglio, elemento che ha immediatamente orientato le indagini verso l’ipotesi di un omicidio.

Gli operatori hanno raccolto le prime testimonianze dei cittadini che avevano telefonato al 113, cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima e le circostanze precedenti al ritrovamento.

La chiamata al 113 e le prime testimonianze

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la segnalazione al 113 parlava genericamente di una persona in difficoltà, senza dettagli precisi sulle cause del malore o dell’aggressione. Questo tipo di alert spesso complica le prime fasi investigative perché obbliga le pattuglie a valutare scenari diversi: dalla colluttazione a causa di una lite, a un’aggressione intenzionale fino a un episodio collegato a questioni personali. Gli operatori hanno quindi proceduto ad ascoltare le persone presenti nella zona, verificando orari e fatti utili a ricostruire la sequenza degli eventi.

La scena del crimine e le evidenze raccolte

La presenza di ferite da arma da taglio ha posto la scena sotto la responsabilità della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, chiamate a eseguire rilievi dettagliati. Le attività tecniche comprendono il repertamento di eventuali tracce biologiche, il fotografare la scena e il recupero di oggetti che possano avere rilevanza investigativa. Tutte le evidenze raccolte andranno analizzate per stabilire la dinamica esatta dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Ruolo del pm e approfondimenti investigativi

Sul luogo si è recato il pubblico ministero di turno per coordinare le operazioni e decidere le misure immediate da adottare. Il coinvolgimento del pm è fondamentale per orientare le indagini verso ipotesi di reato e per richiedere approfondimenti tecnici agli specialisti della Polizia Scientifica. Tra le attività predisposte ci sono l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, l’ascolto di testimoni e il controllo di eventuali segnalazioni precedenti che possano collegarsi all’episodio.

Implicazioni per la comunità e prossimi passi

La notizia del ritrovamento ha inevitabilmente creato allarme tra i residenti. Le autorità hanno invitato alla prudenza e a collaborare con gli investigatori fornendo informazioni utili: ogni dettaglio può rivelarsi determinante per ricostruire la verità su quanto accaduto. Intanto, le indagini proseguono per chiarire se si tratti di un atto violento intenzionale o di altra natura; il fascicolo aperto dagli inquirenti procede sull’ipotesi di omicidio, in attesa dei risultati degli accertamenti tecnici e delle autopsie eventualmente disposte.