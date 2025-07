L’ultima indiscrezione sui Duchi di Sussex, Harry e Meghan, sta lasciando davvero tutti senza parole. La coppia infatti sarebbe in difficoltà economica.

Difficoltà economiche per Harry e Meghan? L’indiscrezione che sorprende tutti

L’ultima indiscrezione su Harry e Meghan è davvero sorprendente, i Duchi di Sussex sarebbero infatti in difficoltà economiche. Ecco cosa si legge su Page Six: “Harry e Meghan Markle hanno licenziato altri membri del loro staff per risparmiare denaro”.

Da quando hanno lasciato l’Inghilterra, sarebbero già ben 25 i dipendenti mandati a casa, come ha rivelato la fonte a Page Six: “è la solita storia, cambiano il personale con la stessa rapidità con cui le persone normali consumano la carta igienica. Il latte dura più a lungo dei loro dipendenti.” Ma, come mai tutti questi licenziamenti? Come mai i Duchi di Sussex hanno bisogno di risparmiare? In breve a causa delle minori entrate, dei contratti milionari in scadenza (come Netflix) e l’ormai scarsa attenzione mediatica.

Harry e Meghan e il mutuo da pagare

Come abbiamo appena visto, secondo le ultime indiscrezioni, Harry e Meghan Markle sarebbero in difficoltà economica, tanto da aver licenziato altri dipendenti. Basta pensare a quanto costa il muto per la casa in cui vivono a Montecito con i figli, Archie e Lilibet, con rata annuale di circa 288mila dollari, ovvero circa 250mila di euro. C’è anche da dire che, nel corso degli anni, il rapporto tra i Duchi del Sussex e i dipendenti non è stato quasi mai idilliaco, una fonte ha rivelato che Meghan sminuisce le persone e non accetta consigli. Insomma, le tensioni a casa dei Duchi di Sussex sono sempre dietro l’angolo.