Nel giorno in cui il mondo ricorda Lady Diana, Meghan Markle si trova al centro di nuove polemiche. Il lancio del suo nuovo prodotto proprio il primo luglio, data che coincide con il compleanno della principessa, ha scatenato un acceso dibattito sui social e nei media. Molti si chiedono se la scelta della data sia stata casuale o intenzionale, mentre le critiche nei confronti di Meghan non accennano a placarsi.

Polemiche contro Meghan Markle: la clamorosa decisione nel giorno del compleanno di Lady Diana

Una nuova bufera è scoppiata attorno a Meghan Markle dopo che, il primo luglio, ha lanciato un vino rosé per il suo marchio “As Ever“. La scelta di questa data, che coincide con il compleanno della principessa Diana, ha suscitato reazioni negative da parte di alcuni esperti e osservatori della famiglia reale britannica. Secondo questi, la decisione sarebbe stata «insensibile» e persino «quasi crudele», soprattutto considerando il forte valore emotivo di questa ricorrenza.

“Non è passato inosservato che Meghan abbia lanciato un brand di alcolici nel giorno del compleanno della madre, morta proprio in un incidente legato all’abuso di alcol alla guida“, ha commentato l’esperta reale Kinsey Schofield.

La scelta di lanciare il prodotto proprio in questa data ha irritato profondamente il principe William, considerata la forte valenza emotiva del compleanno di sua madre, Lady Diana.

Nonostante le polemiche, il rosé di Meghan Markle va a ruba: sold out in meno di un’ora

Nonostante le critiche, il vino ha riscosso un notevole successo commerciale: prodotto nella Napa Valley e venduto a 30 dollari a bottiglia tramite il sito del marchio lifestyle “As Ever”, è andato esaurito in meno di un’ora.

Il team di Meghan ha descritto il rosé come una bevanda «leggera, fresca e celebrativa», ideale per accompagnare i momenti migliori dell’estate. Questa nuova iniziativa si aggiunge ad altri prodotti lanciati recentemente che hanno ottenuto risultati altrettanto positivi, confermando la capacità della duchessa di Sussex di attrarre attenzione e interesse, nonostante le controversie.