Meghan Markle criticata per aver utilizzato la figura di Lady D per promuovere un prodotto realizzato con il marchio da lei creato.

Meghan Markle non ha tregua da parte dei follower sui social, stavolta al centro delle critiche per la consorte del Principe Harry aver strumentalizzato l’immagine di Lady D, icona non solo per il popolo britannico ma per moltissime altre milioni di persone nel mondo, per promuovere prodotti realizzati da lei.

Meghan Markle, il post della discordia

A scatenare il polverone è bastato un post sull’account Instagram ufficiale del suo brand “As Ever” ideato dall’ex reale per vendere prodotti dedicati alla cura di sé e della casa.

In particolare una delle ultime creazioni sarebbero dei biscotti da accompagnare al thé come vuole la tradizione britannica.

La foto infatti ritrae una tazza di thé e dei biscotti in una location domestica. Se non fosse per un dettaglio che non è passato inosservato. Il contenitore dei biscotti aveva l’effige di Lady Diana con la frase “un po’ di the”.

Questo tipo di contenitore per biscotti vintage è diffuso in UK e fin qui nulla di strano, il volto di Lady D è stato un richiamo diretto alla madre di Harry e questo ha infastidito parecchio le persone.

Le reazioni social

Sui social diversi utenti hanno criticato questa scelta di Meghan Markle, in particolare affiancare Lady D ad un prodotto a scopo commerciale vorrebbe dire sfruttarne la popolarità per accrescerla, seppur indirettamente, sul prodotto sponsorizzato.

Altri lo hanno definito di “cattivo gusto” come riportato anche da Leggo.it mentre alcuni si sono soffermati su come abbia optato maldestramente per raffigurare l’identità britannica dopo aver deciso di abbandonare la monarchia.

Di sicuro è riuscita in una cosa: far parlare di sé perché alla fine basta che se ne parli, in fondo che sia a fin di bene o male, il passaparola è la linfa di un prodotto a scopo di lucro.