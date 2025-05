Tensione a corte in Inghilterra, non c'è possibilità di riconciliazione tra Harry e il futuro re?

Che il rapporto tra il principe Harry e William sia teso da tempo lo sappiamo tutti, ma ecco che arriva una nuova incredibile indiscrezione: quando William sarà incoronato re, suo fratello minore probabilmente non ci sarà. Ecco cosa è successo.

Il principe Harry e il suo rapporto con la famiglia reale

Sono diversi anni ormai che è calato il gelo tra il principe Harry e la famiglia reale ma, soprattutto, tra lui e suo fratello William, erede al trono.

Recentemente, in una intervista alla BBC, Harry aveva rivelato che suo padre, Re Carlo, si rifiuterebbe di parlargli. Ciò ha aumentato il malumore a corte, tanto che una finte da palazzo: “non credo che si possa più tornare indietro. prima speravamo ancora che William potesse tendergli la mano, ma dopo queste parole è evidente che Harry non ha imparato nulla.” Harry, comunque, come da lui dichiarato, ci terrebbe molto a recuperare i rapporti.

Tensione a corte: il principe Harry salterà l’incoronazione di William

Come detto, i rapporti tra Harry e la famiglia reale sono davvero tesissimo tanto che, secondo alcune fonti, quando William sarà incoronato re, suo fratello potrebbe non esserci. Secondo il biografo reale Hugo Vickers, William teoricamente dovrebbe invitare Harry all’incoronazione ma è anche vero che non c’è una regola scritta. Al momento pare infatti che un invito ufficiale non sia previsto.