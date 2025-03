La moglie del principe Harry, Meghan Markle, racconta il motivo per cui usa ancora il titolo “Sussex”.

Meghan Markle: “Sussex, nome che fa parte della nostra storia d’amore

Nel corso di una intervista a People, Meghan Markle ha parlato del motivo per cui continua a usare il titolo “Sussex”, conferito a lei a a suo marito, il principe Harry, dalla regina Elisabetta II il giorno del loro matrimonio: “è il nostro nome condiviso come famiglia, credo di non aver capito quanto sarebbe stato significativo finché non abbiamo avuto figli. Amo il fatto che sia qualcosa che Archie, Lili, Harry e io abbiamo tutti insieme. Significa molto per me, fa parte della nostra storia d’amore.“

Meghan Markle e la vita a Montecito

Nonostante le voci di un possibile divorzio da Harry lo scorso anno, oggi la coppia sembra aver ritrovato la serenità a Montecito, in California. La stessa Meghan ha raccontato di come in questa città possano andare semplicemente fuori a cena e divertirsi. Inoltre la duchessa di Sussex ha stretto amicizia con alcune mamme dei compagni di scuola di Archie e Lili, con cui va anche a fare pilates o organizza serate per sole donne.