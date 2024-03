Harry, il Duca di Sussex, si è sottoposto al test del DNA per scoprire la vera identità del suo vero padre. Ecco il risultato

Harry, il Duca di Sussex, noto per la sua ribellione e la sua individualità all’interno della famiglia reale, ha intrapreso un nuovo percorso lontano dai vincoli della Corona. Insieme alla moglie Meghan Markle, ha deciso di iniziare una nuova vita in California, sfuggendo alle pressioni e agli obblighi legati alla sua appartenenza alla Royal Family.

Nonostante la nuova vita oltreoceano, Harry ha confessato di provare nostalgia per i momenti trascorsi con la famiglia reale, specialmente durante le riunioni di famiglia e le festività trascorse insieme sotto lo stesso tetto. Anche se ha scelto di allontanarsi dall’istituzione reale, i legami con gli affetti lasciati a Buckingham Palace rimangono saldi, così come il ricordo dei suoi amici e delle sue radici nel Regno Unito.

Harry, la verità sul test del DNA

La Royal Family continua a tenere banco nei media, con gossip che incuriosiscono il mondo intero. Dopo la recente malattia di Kate Middleton e l’intervento chirurgico del Re Carlo III, è ancora una volta Harry a catalizzare l’attenzione con il suo rapporto burrascoso con il padre.

Il Duca di Sussex ha sempre manifestato apertamente le tensioni con Carlo, e nel suo libro “Spare” ha toccato l’argomento senza mezzi termini. Inoltre, si è parlato di un possibile test del DNA a cui Harry avrebbe voluto sottoporsi per confermare la paternità di Carlo. Si dice che sia stato il Re stesso a desiderare questo esame, mosso da dubbi sulla fedeltà di Diana.

Queste speculazioni aggiungono ulteriore combustibile al fuoco delle tensioni familiari e suscitano un enorme interesse pubblico. La relazione tra Harry e Carlo sembra essere segnata da conflitti irrisolti e questioni delicate, mantenendo viva la curiosità del pubblico riguardo alla vita privata dei membri della Royal Family.

Test del DNA, i risultati

La situazione ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, poiché i risultati del test del DNA potrebbero influenzare il futuro della monarchia britannica. Il dubbio di Re Carlo III è stato innescato da alcune lettere private della compianta Lady Diana, che suggerivano una relazione extraconiugale con l’ex guardia del corpo della principessa, James Hewitt.

L’incertezza di Carlo è diventata così profonda che ha deciso di ricorrere alla scienza per ottenere certezza.

Al contrario, non c’erano dubbi sulla paternità biologica di William, il primogenito. Il test ha confermato che Harry è effettivamente figlio di Carlo e Diana che James non ha alcuna relazione con il secondogenito. Tuttavia, il dubbio radicato nel sovrano britannico era così forte che ha richiesto una controprova del test per garantire l’integrità dei risultati.