Meghan Markle torna su Instagram, ma solo per un motivo

Nuovo profilo Instagram per la duchessa Meghan Markle. Per il momento ci sono solo un logo e alcuni indizi nelle storie

Il recente lancio del sito “Sussex.com“, precedentemente noto come il sito di Harry e Meghan, ha suscitato polemiche riguardo alle sue presunte finalità commerciali. Tuttavia, sembra che il nuovo profilo Instagram della duchessa del Sussex, Meghan Markle, abbia svelato un obiettivo più chiaro: il lancio di un nuovo brand di lifestyle.

La nuova vita di Meghan Markle

Il profilo Instagram di Meghan Markle, chiamato “American Riviera Orchard“, e il sito associato, attualmente in fase di sviluppo, suggeriscono l’intenzione di Meghan di creare un marchio legato al lifestyle. Il sito invita i visitatori a iscriversi alla mailing list per ricevere aggiornamenti, generando così una crescente curiosità intorno al progetto.

Le anticipazioni riguardo al ritorno su Instagram di Meghan e ai suoi progetti imprenditoriali erano già emerse, con i media che ipotizzavano il suo desiderio di diventare una “regina del lifestyle“. In particolare, si dice che la duchessa del Sussex stia pensando di creare una nuova versione del suo vecchio blog “The Tig“, focalizzata sulle tematiche del cibo e dello stile di vita.

Da sussexroyal ad American Riviera Orchard

Il ritorno di Meghan Markle su Instagram da sola ha generato grande interesse su cosa potrebbe condividere su questo nuovo profilo. Considerando la sua passione per il lifestyle e la cucina, è probabile che pubblichi una varietà di contenuti che riflettano questi interessi.

Potremmo aspettarci ricette, consigli culinari e momenti legati alla preparazione di cibi sani e gustosi, forse anche con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Potrebbe condividere anche dietro le quinte durante la creazione di nuove ricette, offrendo ai suoi follower uno sguardo autentico sulla sua passione per la cucina.

Oltre alla cucina, potrebbe condividere consigli su stile di vita, benessere, moda e design d’interni, mostrando così il suo interesse per un lifestyle equilibrato e di classe. In conclusione, il nuovo profilo Instagram di Meghan potrebbe diventare una risorsa per gli appassionati di cucina, stile di vita e benessere, offrendo contenuti autentici e ispiratori che riflettono la sua personalità e i suoi interessi.