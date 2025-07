Sta per cominciare la nuova edizione di “Temptation Island” il noto reality dei sentimenti che appassiona tantissimi italiani. Ecco però che, prima ancora dell’inizio, è giunta una clamorosa segnalazione. Ecco di cosa si tratta.

“Stanno insieme?”. La segnalazione fa scoppiare il gossip prima di Temptation Island

Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione di “Temptation Island“ e arriva già una segnalazione davvero clamorosa.

Prima di tutto ricordiamo che il programma è già stato registrato e questa segnalazione riguarda quindi il presente. Una delle fidanzate iscritte al reality sarebbe stata vista assieme a Francesco Sole! Si tratterebbe di Lucia, iscritta al reality dei sentimenti con il fidanzato Rosario. Questa segnalazione è stata riportata da Very Inutil People: “non sembravano amici, piuttosto un primo appuntamento…” I due sarebbero stati sorpresi a pranzo insieme a Milano, con loro altre due ragazze. Va detto che non ci sono foto che testimoniano la verità di questa segnalazione.

Temptation Island: Lucia e Rosario si sono lasciati?

Come abbiamo appena visto, c’è stata una segnalazione riguardo Lucia, una delle fidanzate della nuova edizione di “Temptation Island” in partenza domani. Lucia ha scelto di partecipare al programma assieme al fidanzato Rosario, con lei che vorrebbe andare a convivere e lui invece che nutre ancora dei dubbi. Se però la segnalazione del flirt in corso tra Lucia e Francesco Sole fosse vera, starebbe a dire che Lucia e Rosario si sono lasciati durante il reality. Insomma, per sapere la verità basta solo guardare “Tempation Island 2025″!