Sta per tornare Temptation Island 2025, il reality show che mette alla prova i sentimenti e le certezze delle coppie. Tra gelosie, tentazioni e colpi di scena, ogni storia d’amore viene raccontata con intensità e suspense. Quest’anno a mettersi in gioco sono anche Lucia e Rosario, la sesta coppia rivelata, pronti a vivere un viaggio emozionante tra dubbi e passioni.

Riusciranno a superare le prove e a rafforzare il loro legame, o saranno le tentazioni a mettere tutto in discussione?

Temptation Island 2025 parte il 3 luglio: nuova location in Calabria

La prima puntata di Temptation Island 2025 andrà in onda giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, con diretta streaming su Mediaset Infinity. Filippo Bisciglia torna per il decimo anno consecutivo alla conduzione.

Novità importante di questa edizione è il cambio di location: il reality lascia la Sardegna per trasferirsi al Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria, offrendo uno scenario nuovo per le dinamiche tra le coppie e i tentatori.

Durante le riprese, una barca utilizzata per le scene ha urtato un relitto sommerso al largo del resort, causando danni ma senza feriti. L’incidente non influenzerà la programmazione del programma.

Temptation Island 2025, svelata la sesta coppia: i retroscena di Rosario e Lucia

Lucia ha 27 anni e vive in provincia di Modena; è fidanzata da due anni con Rosario, che da circa un anno si è trasferito a Milano per lavoro. È stata proprio lei a contattare la produzione del programma, spiegando di vivere una relazione a distanza e di sentirsi pronta a fare il passo della convivenza. Tuttavia, Rosario sembra avere un atteggiamento più cauto: davanti alla proposta di vivere insieme, preferisce prendersi più tempo per sé e non si sente ancora pronto a questo cambiamento. Dal suo punto di vista, la convivenza rappresenta un passaggio fondamentale, ma deve essere una decisione libera e non una costrizione.

Questa differenza di vedute rappresenta il cuore della loro storia, che si prepara a essere messa alla prova nel reality.

“Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente”, dichiara Lucia alla fine della clip.