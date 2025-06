Le coppie a Temptation Island, entra in scena la quinta: chi sono davvero Sar...

Manca poco all’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Il reality più chiacchierato dell’estate sta per tornare. Filippo Bisciglia sarà ancora una volta alla guida di questo viaggio tra emozioni, dubbi e… tentazioni. Quali le coppie in arrivo? Tra le coppie in arrivo a Temptation Island ecco che spiccano Sarah e Valerio, insieme da cinque anni, conviventi e con un passato di conflitti da risolvere.

Temptation Island coppie: Sarah e Valerio, tra fiducia e attenzioni negate

Sarah ha 24 anni e con Valerio condivide la vita da cinque anni. Cinque anni insieme, eppure qualcosa si è rotto. Non è la classica coppia di innamorati. Perchè? Negli ultimi tempi, tra loro si sono accumulate tensioni, soprattutto legate alla fiducia . L’anno scorso avevano già bussato alle porte di Temptation Island, ma la chiamata è arrivata solo ora, segno che quei problemi non si sono certo risolti con il tempo…

«Ho avuto molte mancanze da parte di Valerio – dice Sarah nel video di presentazione – a volte mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore». Parole dure, ma autentiche. E poi c’è quel dettaglio che pesa: «In questo periodo ho ricevuto attenzioni da altre persone… e le ho accettate». È stato il punto di rottura? Forse. La scelta di partecipare al programma nasce da lì, dalla voglia di capire se Valerio è davvero l’uomo giusto per lei o se è arrivato il momento di cambiare strada.

Temptation Island coppie: Valerio, la sua versione

Anche Valerio non nasconde le sue fragilità. «Ho avuto mancanze nei confronti di Sarah», ammette, e spiega il perché. «Ho scoperto due chat tra lei e altri uomini». Un colpo basso, che ha minato la sua fiducia, spingendolo a chiedersi se la sua storia abbia un futuro.

Il fatto che Sarah si sia rivolta a Temptation Island per capire se lui sia l’uomo giusto non lo lascia indifferente. «Se lei vuole capire, anche io voglio scoprirlo». Confessa con sincerità.

Il gioco delle coppie si fa duro e il resort calabrese sarà la cornice perfetta per mettere tutto in discussione. Fiducia, amore, dubbi, tentazioni. Per Sarah e Valerio, la sfida è più reale che mai.