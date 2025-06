La nuova edizione di Temptation Island 2025 sta per prendere il via e, come sempre, l’attesa cresce con l’annuncio delle coppie che si metteranno alla prova. Dopo le prime due rivelazioni, sono finalmente ufficiali la terza e la quarta coppia protagoniste del reality: Valentina e Antonio, insieme ad Angelo e Maria Concetta. Due nuove storie che promettono emozioni forti, intrecci e momenti di grande tensione nell’isola delle tentazioni.

Temptation Island 2025, svelate le prime due coppie: relazioni in crisi e sentimenti in bilico

Le prime due coppie ufficiali di Temptation Island 2025 sono state presentate, e fin da subito emergono storie complesse e cariche di tensione emotiva.

La prima è formata da Alessio, 39 anni, e Sonia M., 48, entrambi avvocati. È stato Alessio a contattare la produzione, definendo il loro legame “turbolento” e segnato da “emozioni negative”. Sonia ha confermato il momento delicato che stanno vivendo, raccontando di aver percepito un progressivo distacco da parte del compagno negli ultimi due anni.

La seconda coppia è quella di Simone, 28 anni, personal trainer, e Sonia B., con cui convive da oltre cinque anni a Modena dopo una relazione di sei anni. Anche in questo caso, è stato lui a scrivere al programma, parlando di un rapporto ormai “piatto” e privo di stimoli. Sonia B. ha confessato di essere ancora innamorata, ma bloccata dal confronto continuo con il passato, lamentando una crescente mancanza di attenzioni da parte di Simone.

Temptation Island 2025, confermate la terza e quarta coppia: tutti i dettagli

La terza coppia è formata da Valentina e Antonio, fidanzati da circa un anno e già alle prese con problemi di fiducia reciproca. È stata proprio Valentina a contattare la produzione del programma condotto da Filippo Bisciglia, spiegando di non fidarsi del compagno e di aver già preparato le valigie, certa che durante l’esperienza lui commetterà degli errori.

Il rapporto tra Valentina e Antonio si è compromesso a causa di un episodio risalente ai primi mesi della loro storia. Valentina ha raccontato alle telecamere di Temptation Island che Antonio le aveva detto di partire con un amico, mentre in realtà il viaggio è stato fatto con un’altra ragazza, che si definiva la sua fidanzata. La verità le è stata rivelata proprio da quest’ultima tramite un messaggio sui social: “Abbiamo qualcosa in comune, il fidanzato”.

Mentre il legame con l’altra donna si è interrotto, Valentina ha scelto di continuare la storia con Antonio, che ha invece minimizzato quanto accaduto, definendolo un errore dei primi tempi.

La quarta coppia è formata da Maria Concetta, 37 anni, baby sitter, e Angelo, 33, che lavora come cartongessista. Con tono ironico, lei ha accennato al fatto che, oltre a occuparsi dei bambini, si prende cura anche del suo compagno. È stata proprio Maria Concetta a scrivere al programma, mossa da un forte senso di insicurezza nei confronti del partner.

Nel suo racconto, la donna ha spiegato di non riuscire a fidarsi pienamente di Angelo, soprattutto a causa del suo passato da “fimminaro”, termine siciliano che indica un uomo incline alle relazioni con molte donne. Ha anche aggiunto che, nonostante non abbia mai colto il fidanzato in flagrante, sospetta spesso un suo comportamento ambiguo, attribuendone l’astuzia al suo essere particolarmente abile nel nascondere eventuali tradimenti.

A dimostrazione della sua diffidenza, Maria Concetta ha raccontato di usare metodi poco convenzionali per controllare il compagno: tra questi, passare del nastro adesivo sulle lenzuola per cercare capelli sospetti e annusarle per rilevare eventuali profumi femminili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)