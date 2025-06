L’attesa è quasi finita: Temptation Island 2025 sta per tornare con nuove storie, emozioni e colpi di scena. Il reality più seguito di Mediaset si prepara a mettere alla prova le coppie, tra tentazioni, dubbi e passioni. Scopriamo insieme chi è la prima coppia ufficiale e le anticipazioni sulla data di inizio del programma.

Temptation Island, rivelata la prima coppia ufficiale

Il profilo Instagram ufficiale del programma ha condiviso il video di presentazione di Alessio, 39 anni, e Sonia, 49, i primi concorrenti annunciati. Si tratta di una coppia di avvocati che sente l’urgenza di mettere alla prova il proprio legame.

È stato Alessio a contattare la produzione:

“Ho scritto io perché il nostro rapporto è molto difficile, e vivo con un mix di emozioni negative che mi causano sofferenza”.

Sonia riconosce un certo distacco da parte di Alessio e condivide la decisione di partecipare a Temptation Island, nella speranza di trovare risposte e chiarimenti:

“Sinceramente avrei dovuto forse scrivere io: negli ultimi due anni ho notato un suo allontanamento e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore. L’ho sempre sostenuto, anche quando è diventato avvocato, ora esercita in casa mia, ma oggi non voglio più sbagliare“.

L’avvio non appare promettente, ma non resta che attendere l’inizio del programma per scoprire come evolverà la loro situazione.

Temptation Island e le indiscrezioni sulla data di inizio

Temptation Island 2025 dovrebbe partire il 3 luglio, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Mediaset.

Secondo alcune voci, tra le coppie partecipanti potrebbero esserci Rosanna e Giuseppe, molto amati dal pubblico di Uomini e Donne Trono Over. Tra i possibili protagonisti del cast si parla anche di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, coppia formatasi nello stesso programma e insieme da oltre un anno.

Per quanto riguarda i tentatori, al momento non ci sono nuove conferme, anche se è circolato il nome di Amal Kamal, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e di Francesco Farina, anche lui protagonista del programma di Maria De Filippi.