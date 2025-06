Temptation Island 2025 sta per entrare finalmente nel vivo, lo show ideato da Mediaset si sta infatti preparando per il debutto dell'edizione 2025. Vediamo quali sono le principali novità a cui il pubblico di appassionati dovrà necessariamente fare attenzione. Temptation Island 2025, quando inizia...

Temptation Island 2025 sta per entrare finalmente nel vivo, lo show ideato da Mediaset si sta infatti preparando per il debutto dell’edizione 2025. Vediamo quali sono le principali novità a cui il pubblico di appassionati dovrà necessariamente fare attenzione.

Temptation Island 2025, quando inizia e quante puntate ci saranno

inizierà molto probabilmente il 3 luglio e le puntate saranno messe in onda di giovedì e non più il lunedì come da consueta abitudine. Il cambio di messa in onda avverrà molto probabilmente per motivi di palinsesto che nel periodo estivo è sempre differenziato rispetto all’autunno ed all’inverno.

Il settimanale Chi ha poi rivelato, come peraltro riporta il sito Leggo.it che le coppie che vi prenderanno parte saranno sempre 7 così come le puntate che resteranno 6 facendo compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio e parte del mese di agosto.

Debutta una nuova location

Il principale cambio dell’edizione 2025 è relativo ad una diversa location. Dopo 11 anni infatti il residence Is di Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari dice stop alla trasmissione.

L’edizione 2025 si terrà al Calandrusa Resort di Guardavalle, una cittadina in provincia di Catanzaro. Il conduttore sarà sempre Filippo Bisciglia, al momento non si hanno novità rispetto al cast di concorrenti che vi prenderanno parte.